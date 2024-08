Villa Messi compleet met verf besmeurd: 'Dit is illegaal'

De villa van is dinsdagavond door klimaatactivisten helemaal onder de verf gegooid. De Spaanse groep Futuro Vegetal ziet de woning als een illegale constructie en protesteert tegen ongelijkheid in de wereld.

De klimaatactivisten zien vooral dat er enorm veel ongelijkheid in de wereld bestaat, waaronder op het gebied van klimaat. Zij stellen dat de rijkste 1% van de wereldbevolking evenveel CO2 uitstoot als de armste 66%. "Hoewel de waterputten op Ibiza momenteel leeg zijn, heeft Messi een gevuld zwembad", zegt mede-oprichter Bilbao Bassaterra. De klimaatactivisten weten dat Messi elf miljoen euro heeft betaald voor de villa en dat het om een illegale constructie zou gaan.

Futuro Vegetal laat op social media trots weten dat zij de buitenkant van de woning 'een nieuw kleurtje hebben gegeven'. Er is tevens een foto voor de villa genomen waarop twee mannen te herkennen zijn, met een spandoek waarop staat: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police." (Help de planeet. Eet de rijken. Schaf de politie af). Messi, die nu actief is bij Inter Miami in de Verenigde Staten, heeft nog niet op deze actie gereageerd.

Spanish eco and climate change activists from Futuro Vegetal have vandalized Lionel Messi’s Ibiza home.

pic.twitter.com/l6gsHagNvJ — The Hidden news (@NRGAUSSE) August 6, 2024

💥 ACTUAMOS 💥



Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza 🧯



La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros 🤑https://t.co/mslVlqLvfd pic.twitter.com/aK8GUqsr9i — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 6, 2024

