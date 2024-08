‘VS slaat grote slag in aanloop naar WK in eigen land’

Mauricio Pochettino wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten, zo weet onder meer ESPN. De Argentijn volgt Gregg Berhalter op en zal verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van het Wereldkampioenschap van 2026, dat plaatsvindt in Canada, Mexico en de VS.

Berhalter werd deze zomer ontslagen door de VS na een teleurstellend verlopen Copa América. De Amerikanen wisten zich na nederlagen tegen Uruguay en Panama niet de plaatsen voor de knock-outfase. Aangezien het WK van 2026 deels in eigen land wordt gehouden, wil de Amerikaanse voetbalbond goed voor de dag komen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Toekomst van PSV'er lijkt plotseling ongewis: 'De laatste maand is het nodige veranderd'

In eerste instantie hoopte het Noord-Amerikaanse land te stunten met de komst van Jürgen Klopp, maar de Duitser wil graag een sabbatical nemen en niet direct aan de slag na zijn vertrek bij Liverpool. Ook Patrick Vieira werd genoemd als mogelijke opvolger van Berhalter. Uiteindelijk is besloten om de focus te verleggen naar Pochettino, die openstaat voor de uitdaging.

LEES OOK: Bosz neemt streng besluit: PSV geeft drietal géén toestemming voor Olympische Spelen in Parijs

De Argentijnse trainer had afgelopen seizoen de leiding over Chelsea, waarmee hij na een moeilijk seizoen op de zesde plek eindigde. Daarop werd eerder deze zomer besloten in goed overleg uit elkaar te gaan. De verwachting is dat Pochettino tijdens het eerstvolgende duel van de VS, begin september tegen Canada, al op de bank zal zitten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Slot: topdoelwit bedenkt zich en toont 'onvoorwaardelijke liefde'

Liverpool grijpt naast de komst van een topdoelwit van trainer Arne Slot.