Wedstrijden ook komend seizoen stilgelegd bij bekers op het veld: ‘Gek om te zeggen dat het klaar is’

Ook komend seizoen zullen wedstrijden in het Nederlandse voetbal worden stilgelegd wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid. Dat bevestigt het Algemeen Dagblad naar aanleiding van een mediadag van de KNVB over de arbitrage.

In april 2023 besloot de KNVB hard op te gaan treden tegen het gooien van voorwerpen op het veld. Destijds werd tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax een voorwerp richting het veld gegooid, wat Davy Klaassen op het hoofd raakte. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, waarna deze alsnog werd uitgespeeld. Ajax won het duel met 1-2.

Als gevolg van dit incident voerde de KNVB een regel in waardoor er strenger werd opgetreden tegen het gooien van voorwerpen op het veld. Als er iets naar het veld wordt gegooid, wordt de wedstrijd stilgelegd. Gebeurt het nog een keer of wordt een spelers of scheidsrechter geraakt, wordt er definitief gestaakt. Ook komend seizoen zal deze regel van kracht blijven.

“Spelers konden op een gegeven moment geen hoekschop meer nemen, omdat ze met voorwerpen bekogeld werden”, legt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, uit. “Dat is nu allemaal weg door de strengere regels. Het zou daarom gek zijn om te zeggen: het is weer klaar.”

