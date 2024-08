Willem II heeft na punt tegen Feyenoord ook eerste zege van nieuwe seizoen te pakken

Willem II heeft de goede start van het seizoen een uitstekend vervolg gegeven. Na het gelijke spel tegen Feyenoord boekte de ploeg van Peter Maes in speelronde 2 de eerste zege. Go Ahead Eagles werd met 2-0 verslagen door de Tilburgers.

Door een laat doelpunt van Kyan Vaesen nam Willem II vorige week een punt mee uit Rotterdam. Diezelfde Vaesen was ook vandaag weer belangrijk voor zijn ploeg. De spits benutte een door Jamal Amofa weggegeven strafschop en zette zijn ploeg op 1-0. De Belg schoot zijn strafschop recht door het midden.

Niet veel later verscheen ook de 2-0 op het bord na een kunststukje van Ringo Meerveld. De smaakmaker van afgelopen seizoen bewees dat hij ook in de Eredivisie van grote waarde kan zijn voor zijn ploeg. De middenvelder stoomde op en ramde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de kruising achter Luca Plogmann. Zo ging Willem II met een uiterst comfortabele stand de rust in.

De tweede helft zorgde voor beduidend minder spektakel dan in het eerste bedrijf. Go Ahead Eagles, dat vorige week onderuit ging tegen Fortuna Sittard (0-2), kon geen vuist maken en werd in bedwang gehouden door het zakelijk spelende Willem II.

