Kenneth Perez ergert zich groen en geel: 'Zo stoer als hij is, wat een maffe...'

heeft zich gestoord aan een beslissing van arbiter Dennis Higler in de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Jens Mathijsen een gele kaart, achttien seconden na zijn invalbeurt.

De zestienjarige zoon van Joris Mathijsen kwam zaterdag als invaller binnen de lijnen tijdens Feyenoord – Willem II (1-1). Mathijsen maakte een minuut voor tijd zijn entree bij Willem II als vervanger van doelpuntmaker Kyan Vaesen. Vervolgens kreeg Mathijsen direct de bal in de handen om een ingooi te nemen. De jongeling wierp de bal vervolgens in de handen van ploeggenoot Valentino Vermeulen, die uiteindelijk de ingooi nam.

Scheidsrechter Dennis Higler zag de actie van Mathijsen als tijdrekken en deelde hem zijn eerste gele kaart uit. Perez vindt het sneu voor de verdediger. “Hij was natuurlijk superzenuwachtig en moet dan ook nog de ingooi nemen. Iemand zegt vervolgens tegen hem: ‘Nee, jij niet.’ En dan Higler, zo stoer als hij is, wat een maf…”, zegt Perez, zonder zijn zin af te maken.

Hoofdtrainer Peter Maes van Willem II nam na afloop de schuld op zich voor de gele kaart van Mathijsen. “Ja, dat was mijn schuld. Jenske wilde gaan ingooien, maar ik riep Valentino Vermeulen om in te gooien.” Perez reageert: “Dat snap ik ook wel, want hij was een van de drie centrumverdedigers op dat moment. De rechtsback moet ingooien. Een grappig moment, maar dan die stoere Higler…”

