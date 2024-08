Jens Mathijsen (16), zoon van Joris, kent merkwaardig debuut in De Kuip

Jens Mathijsen heeft een curieus debuut in het betaald voetbal achter de rug. De zestienjarige zoon van Joris Mathijsen kwam zaterdag als invaller binnen de lijnen tijdens Feyenoord – Willem II (1-1) en pakte al na achttien seconden een gele kaart.

Mathijsen maakte een minuut voor tijd zijn entree bij Willem II als vervanger van doelpuntmaker Kyan Vaesen. Vervolgens kreeg Mathijsen direct de bal in de handen om een ingooi te nemen. De zestienjarige verdediger wierp de bal vervolgens in de handen van ploeggenoot Valentino Vermeulen, die uiteindelijk de ingooi nam.

Scheidsrechter Dennis Higler zag de actie van Mathijsen als tijdrekken en deelde hem zijn eerste gele kaart uit. Een curieus moment voor de jongeling, bij wie evenwel de blijdschap zal overheersen na zijn debuut. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die tussen 1998 en 2004 voor Willem II speelde. Bovendien speelde Joris Mathijsen tussen 2012 en 2015 in het shirt van Feyenoord in De Kuip, het stadion waarin zoon Jens debuteerde.

Joris Mathijsen trots op zijn zoon

Jens maakte in de voorbereiding al wat minuten, dus zijn officiële profdebuut kwam niet uit de lucht vallen. In een interview met het Brabants Dagblad zei hij eerder deze week dat zijn vader trots is. “Hij had trouwens niet verwacht dat ik tegen Bristol City zou mogen spelen, haha. En ikzelf ook niet, dat hoorde ik pas vlak voordat we naar Engeland vertrokken. Maar hij leeft met me mee en helpt me met allerlei dingen. Als ik een keer een wat mindere wedstrijd speel, dan kan hij natuurlijk perfect aangeven wat er beter kon. En hij kon me ook een beetje vertellen wat ik bij het eerste kon verwachten.”

