Xavi Simons stelt Geertruida nog vóór contractondertekening bij RB Leipzig een duidelijke vraag

zette vrijdag zijn handtekening onder een contract bij RB Leipzig en daar is erg blij mee. De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal speelt ook dit seizoen op huurbasis in Leipzig. Geertruida was nog maar net gearriveerd op het complex van de Duitse topclub of Simons vroeg al aan hem of hij zaterdag minuten kan maken in de kraker tegen Bayer Leverkusen.

Geertruida begon het seizoen nog ‘gewoon’ bij Feyenoord en maakte zijn opwachting in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen. Het bleef desondanks de vraag of hij na 2 september, als de transfermarkt ook in Nederland de deuren sluit, nog speler zou zijn van Feyenoord. Het antwoord is dus nee. RB Leipzig pakte de afgelopen dagen door en rondde de komst van de verdediger vrijdag af. Geertruida heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen. RB Leipzig was vorig jaar al nadrukkelijk voor hem in de race, maar koos toen nog voor een andere verdediger.

Simons moest dus nog een jaar wachten op de komst van zijn landgenoot. Een langer verblijf van Simons bij RB Leipzig was overigens geen uitgemaakte zaak. De aanvallende middenvelder maakte vorig seizoen veel indruk in de Bundesliga en werd de afgelopen maanden gelinkt aan Bayern München en FC Barcelona. Simons bleef RB Leipzig echter trouw en speelt ook dit seizoen op huurbasis voor de nummer vier van Duitsland. De komst van Geertruida brengt het aantal Oranje-internationals in Leipzig op twee. Simons liet vrijdag duidelijk merken blij te zijn met de aanwezigheid van zijn landgenoot.

Geertruida moest zijn contract nog ondertekenen, maar kreeg van Simons al de vraag of hij ‘klaar’ is voor zaterdag. RB Leipzig speelt zaterdagavond de kraker tegen Bayer Leverkusen, de regerend kampioen van Duitsland. Geertruida kon nog niet zeggen of hij er in Leverkusen al bij is. Volgens Simons is er ‘geen tijd’ om te rusten, maar de kersverse aanwinst gaf aan wel degelijk ‘kapot’ te zijn. Er komen voor Geertruida én Simons nog genoeg mooie wedstrijden aan. RB Leipzig werd donderdag tijdens de loting voor de competitiefase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Internazionale, Juventus, Atlético Madrid, Sporting Portugal, Celtic, Aston Villa én Sturm Graz.

