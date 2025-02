Leipzig-directeur rekent af met opmerkelijke Simons-geruchten: 'Dat is niet waar'

De geruchten over een mogelijke snelle verkoop van zijn door de RB Leipzig-directeur Marcel Schäfer naar het rijk der fabelen verwezen. In de Duitse media ging het gerucht rond dat de Oranje-international komende zomer alweer zou kunnen vertrekken bij Die Roten Bullen, mocht de club zich niet kwalificeren voor de Champions League. Daar is dus geen sprake van.

Simons werd in de zomer van 2023 al op huurbasis overgenomen van Paris Saint-Germain. Ook dit seizoen wist de Duitse club zich op huurbasis te verzekeren van de diensten van de 21-jarige aanvaller annex middenvelder. RB Leipzig slaagde er vorige week in om Simons definitief over te nemen en betaalde naar verluidt vijftig miljoen euro voor de jongeling.

Artikel gaat verder onder video

In Duitsland heeft Simons zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2027. Tot grote tevredenheid van Leipzig-directeur Schäfer. "Xavi is een geweldige speler met nog veel potentieel. We gaan er samen alles aan doen om hier zijn absolute topniveau te bereiken", liet hij dinsdag weten tijdens een persmoment.

LEES OOK: PSV houdt door opvallende timing PSG minimaal bedrag over aan megatransfer Simons

Schäfer stelt dat de komst van Simons 'een uitstekend signaal' richting de club en de Bundesliga is. Daarbij sprak de technisch direcuter ook lovende woorden over Red Bull-baas Oliver Mintzlaff. "Hij heeft er alles aan gedaan om de transfer door te laten gaan."

LEES OOK: Opvallend nieuws over Xavi Simons, vlak nadat melding wordt gemaakt van megatransfer

Zomers vertrek Simons niet aan de orde

Simons tekende tot de zomer van 2027 bij Leipzig, waardoor in Duitsland al gelijk de geruchten rondgingen over een zomers vertrek. Er werd gesteld dat de aanvaller annex middenvelder komende zomer alweer verkocht zou kunnen worden, mocht Leipzig zich niet kwalificeren voor de Champions League. "Nee, dat is niet waar", schenkt Schäfer klare wijn.

RB Leipzig staat momenteel op een vierde plaats in de Bundesliga. Een plek die recht geeft op deelname aan het miljardenbal, aangezien de hele topvier van de Bundesliga is verzekerd van een ticket voor de competitiefase van de Champions League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Rafael van der Vaart wil grote Nederlandse naam niet meer bij Studio Voetbal zien: 'Nooit meer uitnodigen'

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, zien we deze man niet meer terug in Studio Voetbal.