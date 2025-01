Xavi Simons maakt definitieve transfer en wordt veruit de duurste aanwinst in de clubhistorie

maakt definitief de overstap van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig. Dat meldt verslaggever Philipp Hinze van de Duitse tak van Sky na berichtgeving door Bild althans. Simons wordt op dit moment gehuurd door RB Leipzig, dat naar verluidt een akkoord nadert over een transfersom van zo’n vijftig miljoen euro. Die kan door bonussen uiteindelijk oplopen tot tachtig miljoen euro.

Simons maakte in de zomer van 2022 transfervrij de overstap van PSG naar PSV. Na een sterk seizoen in de Eredivisie keerde hij terug bij de Franse topclub, die hem echter meteen op huurbasis liet vertrekken naar RB Leipzig. Die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Simons was tijdens zijn eerste seizoen meteen de grote uitblinker bij de ploeg uit Oost-Duitsland. In 43 wedstrijden in alle competities was hij goed voor tien doelpunten en vijftien assists. Dit seizoen kwam Simons door blessureleed pas zeventien keer in actie, maar was hij wel al vijf keer trefzeker en fungeerde hij vier keer als aangever.

De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal maakte eerder deze maand zijn rentree, nadat hij dik twee maanden aan de kant had gestaan met een enkelblessure. In de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen was hij meteen tweemaal trefzeker. Afgelopen zaterdag was hij met een assist nog belangrijk voor RB Leipzig in de thuiswedstrijd tegen landskampioen Bayer Leverkusen. Niet zo heel gek dus dat RB Leipzig hem definitief wil overnemen. Dat gaat nu dus ook gebeuren. Hinze bevestigt dat PSG en RB Leipzig een akkoord naderen over een transfersom van vijftig miljoen euro plus bonussen. Daardoor kan het totale bedrag uiteindelijk oplopen tot tachtig miljoen euro, waarmee hij in één klap veruit de duurste aanwinst in de clubhistorie wordt.

Simons had bij PSG nog een contract tot de zomer van 2027. Voor de Franse topclub kwam hij vooralsnog elf keer in actie. RB Leipzig is overigens bezig aan een teleurstellend seizoen. Het bezet in de Bundesliga weliswaar de vijfde plaats, maar de achterstand op koploper Bayern München is al zestien punten. In de Champions League heeft RB Leipzig geen rol van betekenis kunnen spelen. De Duitsers verloren liefst zeven van de acht wedstrijden. Woensdagavond ging het in de laatste speelronde van de competitiefase nog mis tegen Sturm Graz (1-0). Simons kwam als invaller binnen de lijnen. Zijn landgenoot Lutsharel Geertruida had wel een basisplaats, maar zou de negentig minuten niet volmaken.

🚨 BREAKING: Xavi is making a permanent move to Leipzig! Contract until 2027. Transfer fee: 50 million euros + bonus payments. Almost a done deal! In the absolute maximum case, the transfer fee can rise to €80m with bonus payments, as Bild first reported. @SkySportDE pic.twitter.com/TCOnoqESwn — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2025

