Opvallend nieuws over Xavi Simons, vlak nadat melding wordt gemaakt van megatransfer

staat weliswaar op het punt Paris Saint-Germain definitief in te ruilen voor RB Leipzig, maar het valt niet uit te sluiten dat hij na dit seizoen een nieuwe transfer maakt. Dat meldt Philipp Hinze van de Duitse tak van Sky althans. Of Simons na de zomer nog het shirt van RB Leipzig draagt, is grotendeels afhankelijk van of de club zich weet te plaatsen voor de Champions League.

Hinze meldde donderdagmorgen na berichtgeving door Bild dat Simons PSG inderdaad definitief gaat inruilen voor RB Leipzig. De huidige nummer vijf van de Bundesliga betaalt naar verluidt een transfersom van vijftig miljoen euro aan de Franse topclub. Het bedrag kan nog wel oplopen tot maximaal tachtig miljoen euro, maar volgens Hinze is het ‘zeer realistisch’ dat de gemaakte afspraken over bonussen ‘van kracht worden’. Zo zou RB Leipzig onder meer alle prijzen moeten winnen. Of daarmee naast nationaal ook Europees succes wordt bedoeld, is niet bekend.

Transfer in de zomer?

Opvallend is de contractduur van Simons. De aanvallende middenvelder zet zijn handtekening bij RB Leipzig onder een contract tot de zomer van 2027. Dat betekent dat de Duitsers hem uiterlijk in de zomer van 2026 moeten verkopen om nog een mooie transfersom aan hem te kunnen verdienen. Maar mogelijk maakt Simons na dit seizoen al een transfer. Volgens Hinze valt het niet uit te sluiten dat de Nederlander in de zomer alweer vertrekt bij RB Leipzig en is dat ook de reden waarom hij geen langdurig contract heeft ondertekend. De verslaggever schrijft dat de club in de zomer sowieso minimaal één grote uitgaande transfer moet realiseren.

Daarvoor komt Simons vanzelfsprekend in aanmerking. De oud-speler van PSV is de grote ster van RB Leipzig. Dat bewees hij begin deze maand nog, toen hij na enkele maanden absentie met twee doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen meteen van grote waarde was voor zijn ploeg. Mocht RB Leipzig zich niet weten te kwalificeren voor de Champions League, dan komt een langer verblijf van Simons ‘automatisch in gevaar’, zo klinkt het. Is de Champions League-hymne ook volgend seizoen te horen in Oost-Duitsland, dan sluit Hinze een ‘verlenging op middellange termijn’ niet uit. RB Leipzig en Simons moeten echter flink aan de bak. Ze bezetten momenteel de vijfde plaats in Duitsland.

Dramatische prestaties in het miljardenbal

Dit seizoen had RB Leipzig niets te zoeken in de Champions League. De Duitsers verloren van Atlético Madrid, Juventus, Liverpool, Celtic, Internazionale, Aston Villa én Sturm Graz. Alleen de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal leverde drie punten op. Simons miste door een enkelblessure de ontmoetingen met Celtic, Internazionale en Aston Villa. De Oranje-international kwam dit seizoen vooralsnog zeventien keer in actie. De teller staat op vijf doelpunten en vier assists.

📋 Weitere Hintergründe zum Xavi-Deal:



• Kein Langzeitvertrag, denn ein Transfer im Sommer ist nicht ausgeschlossen. RB wird auch im Sommer wieder mindestens einen XL-Abgang benötigen. Sollte sich Leipzig nicht für die CL qualifizieren, wackelt ein Xavi-Verbleib automatisch.… https://t.co/KHWcMQ86An — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2025 🔴📑 Exclusive detail confirmed - contract until 2027. No long-term contract. Leipzig have to qualify for the Champions League, otherwise a Xavi stay is already shaky this summer! Leipzig will also need at least one major sale again. If the sporting situation stabilises, a longer… pic.twitter.com/NVAUWfE3YI — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2025

