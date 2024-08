Zirkzee toont naïeve kant: 'Ik dacht dat ik gelijk eerste spits van Bayern kon worden'

heeft in een interview met The Mirror laten weten dat hij als speler van Bayern München wat naïef was. Hij dacht als jong talent gelijk de eerste spits bij de club te kunnen worden, maar dat bleek niet te kunnen.

Zirkzee werd in 2017, op zestienjarige leeftijd al aangetrokken door Der Rekordmeister. Hij kon er echter geen stempel drukken in de jaren dat hij er zat. "Tijdens mijn tijd bij Anderlecht (2021-2022, op huurbasis) zette ik onder Vincent Kompany veel stappen vooruit", vertelt Zirkzee. "Bij Bayern lukte dat niet, ik had te veel ontzag voor de club. Ik had veel meer in mezelf moeten geloven."

De aanvaller, die nu ook Nederlands international is, denkt dat er veel verschillen zijn tussen de Zirkzee van toen en die van nu. "Toen dacht ik dat het allemaal wel los zou lopen, maar ik heb nu een heel andere mentaliteit. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ik denk dat ik toen maar de helft van de speler was die ik nu geworden ben."

Als jong talent bleek Zirkzee nog wat naïef te zijn, door teveel van zichzelf te verwachten. "Ik dacht dat ik gelijk de eerste spits van Bayern München kon worden, maar daar was ik totaal nog niet klaar voor. Het was voor mij goed om een stap terug te zetten. Zo kon ik inzien wat er nodig was om de top te halen." Met de 'stap terug' doelt Zirkzee op zijn transfer naar Bologna, waar hij in twee seizoenen uitgroeide tot publiekslieveling.

Ook legde de nieuwe aanvaller van Manchester United uit was de fans van hem kunnen verwachten. "Ik wil puur voetbal spelen, panna's, trucjes en hakjes horen daarbij. Dat is het voetbaljochie in me. Voetbal moet ook leuk zijn toch?" Qua positie kan Zirkzee op meerdere plekken uit de voeten. "Soms zak ik terug naar het middenvelder. Ik zie mezelf als een valse spits. Geen nummer 9, geen nummer 10, maar een 9.5."

