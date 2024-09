Anco Jansen sabelt PSV’er neer: ‘Hij heeft zijn team in de steek gelaten!’

heeft dinsdagavond verzaakt bij PSV, zo luidt de mening van Anco Jansen. De Belg liet tegen Juventus regelmatig zijn tegenstander Andrea Cambiaso lopen, waardoor de onervaren continu tegen twee man kwam te staan.

“Met name bij Ledezma werd het heel veel gevaarlijk”, geeft Jansen aan in Voetbalpraat van ESPN. “Die jongen werd in de steek gelaten door de rest, met name door Bakayoko. Die liet namelijk constant zijn man lopen, waardoor Ledezma voor keuzes kwam te staan.” Dat pakte volgens de analist niet goed uit en was het een reden waardoor Kenan Yildiz zijn mooie goal wist te maken.

Marciano Vink is het met Jansen eens. “Als je een van de voorste zes bent van PSV, dan weet je wat er gevraagd wordt, want je hebt al Champions League gespeeld”, stelt hij. “Dan weet je als Bakayoko dat je een onervaren, misschien jeugdige rechtsback hebt. Die moet je helpen. Dan ligt het toch niet aan Ledezma?” Die lezing kan Jansen zich volledig in vinden. “Hij werd in de steek gelaten. Bij de goal was het duidelijk Bakayoko die niet staat op te letten. De overlap komt, waardoor Yildiz de ruimte krijgt om naar binnen te gaan.”

Jansen verwacht meer van Bakayoko

Later in de uitzending benadrukt Jansen weer dat hij meer van Bakayoko verwachtte. De analist stelt wel dat de Belg een goede assist had op Saibari. “Maar hij heeft wel zijn team in de steek gelaten zonder de bal”, herhaalt hij. “Er zijn echt ontelbaar veel momenten geweest dat hij die Cambiaso heeft laten lopen”, ziet de oud-voetballer, die het een ‘kwalijke zaak’ noemt. “Helemaal omdat je weet dat Ledezma achter je speelt. Dan mag je echt wel wat meer van hem verwachten in een Champions League-wedstrijd.”

