Atlético dompelt Simons en Geertruida in slotfase in rouw, Atalanta en Arsenal weten publiek nauwelijks te vermaken

Atlético Madrid heeft in de absolute slotfase met 2-1 gewonnen van RasenBallsport Leipzig. De bezoekers kwamen nog wel brutaal op voorsprong in Madrid, maar in de negentigste minuut ging het mis voor de ploeg van Xavi Simons en Lutsharel Geertruida. Bij de wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Arsenal werd niet gescoord, waardoor de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0.

Atlético Madrid – RB Leipzig 2-1

Simons begon bij RB Leipzig in de basis op bezoek bij Atlético Madrid, terwijl de van Feyenoord overgekomen Geertruida op de bank begon. De bezoekers hadden slechts vier minuten nodig om op voorsprong te komen in Madrid. Na een goede actie van Lois Openda kon Benjamin Sesko de rebound binnen koppen: 0-1. Atlético Madrid kwam vervolgens beter in de wedstrijd en kwam na een half uur spelen op gelijke hoogte. Antoine Griezmann schoot op fraaie wijze een volley binnen op aangeven van Marcos Llorente.

Het spel golfde vervolgens op en neer, waarbij beide ploegen enkele mogelijkheden kregen om op voorsprong te komen. In de 72ste minuut was er een grote kans voor Xavi Simons na een goede aanval van RB Leipzig. De aanvaller annex middenvelder kon de bal echter niet goed drukken en schoot uit kansrijke positie over het doel van keeper Jan Oblak.

De beste kans van de tweede helft kwam op naam van Yussuf Poulsen. Na een goede voorzet van David Raum kopte de … spits vlak langs het doel van Oblak, die kansloos was. Ook Atlético Madrid liet zich vervolgens niet onbetuigd. Uit een voorzet van Nahuel Molina kopte Griezmann op Leipzig-keeper Péter Gulácsi. De Franse aanvaller deed dit alleen vanuit buitenspelpositie. Niet lang daarna kreeg Griezmann opnieuw een kans, maar ditmaal schoot hij naast.

Beide ploegen bleven op zoek gaan naar een voorsprong in het Estadio Metropolitano, waardoor het een open wedstrijd bleef. De grootste mogelijkheden waren in de slotfase voor de ploeg van trainer Diego Simeone. Zo kopte spits Alexander Sørloth na een goede voorzet van Llorente recht in de handen van Gulácsi. Vlak voor aanvang van de blessuretijd kwam Atlético toch nog op voorsprong. Na een fraaie voorzet van Griezmann was het José María Giménez die tegendraads de 2-1 binnenkopte. Simeone ging na de treffer die het Leipzig van de al gewisselde Simons en de ingevallen Geertruida in rouw dompelde, helemaal uit zijn dak.

Atalanta - Arsenal 0-0

In Bergamo hielden Atalanta en Arsenal elkaar in de eerste helft in evenwicht. De ploeg van Gian Piero Gasperini, waar Marten de Roon de aanvoerder was, zakte in, terwijl The Gunners, met Jurriën Timber in de basis, het spel maakten. De bezoekers gingen dan op ook zoek naar een opening in de hechte Atalanta-defensie. De aanwezige supporters in het Gewiss Stadium van Atalanta werden in het verder getrakteerd op een karige eerste helft, waardoor de brilstand van 0-0 halverwege op het scorebord stond.

Na rust was er wel gelijk spektakel in Bergamo, want na vijftig minuten spelen kreeg Atalanta een strafschop. Edérson werd onderuit gehaald door Thomas Partey, waarna scheidsrechter Clement Turpin de bal op de stip legde. Mateo Retegui ging namens Atalanta achter de bal staan, maar miste. Raya pakte de bal met een schitterende redding en ook de rebound werd door de Spaanse doelman gekeerd.

Juan Cuadrado kreeg even later ook nog een grote mogelijkheid, maar van afstand schoot de Columbiaan net over de lat van Raya. Enkele minuten later meldde Arsenal zich bij het doel van Marco Carnesecchi. Na een goede aanval schoot Gabriel Martinelli over het doel van de 24-jarige Italiaan. Na 87 minuten was er nog een grote mogelijkheid voor Ademola Lookman, maar nog voordat de Engelsman kon schieten was daar William Saliba met een uitstekende sliding. Gescoord werd er niet meer in Bergamo, waardoor de Arsenal-doelman Raya, die een penalty stopte, de grote held van deze wedstrijd is.