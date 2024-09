Belgen genieten van smaakmaker Chery: ‘Hij is de Anubis’

heeft niet lang nodig gehad om een goede indruk achter te laten in de Belgische competitie. De 36-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Royal Antwerp en krijgt nu al een lofzang van jewelste in de Belgische media. Chery was met een doelpunt belangrijk in de 2-0 overwinning tegen Royale Union Saint-Gilloise en krijgt niet alleen voor zijn treffer veel complimenten.

“‘Voetbal is oorlog’, sprak wijlen Rinus Michels. Maar evengoed trekken veel mensen - volwassenen en kinderen - naar het stadion om er zich te vermaken. Het voetbal als attractiepark. Bellewaerde, Plopsaland, de Bosuil…”, schrijft Stephan Keygnaert in het Belgische HLN. “Tjaronn Chery is voor Antwerp wat Huracan betekent voor Ieper en Anubis voor De Panne. Fun.”

Volgens Keygnaert is de combinatie Chery en de Bosuil, het stadion van Royal Antwerp, een plaatje dat klopt. “Chery slalomt tussen het verleden en het heden van Royal Antwerp FC. Want vergis u niet, Chery mag dan wel een speler uit een plaatjesboek zijn, hij begrijpt dat om anno 2024 te kunnen overleven in deze sport, het fysieke onderdeel net zo belangrijk is. Toen Chery tegen Union vijf minuten voor het einde een applausvervanging kreeg, had hij op dat moment 10,7 kilometer gelopen.”

Niet alleen zijn werkethiek wordt geroemd. “Maar bovenal is hij een móóie voetballer”, vervolgt Keygnaert. “ Niemand in België sleept zó mooi een balletje onder zijn voetzool als Chery. Als een pennentrek van een schilder op zijn doek. In elke Koningin Elizabeth-wedstrijd voor traptechniek is hij een finalist. Zijn knal met de wreef in de verste hoek - droog, technisch perfect -, goed voor de 2-0 tegen Union, droeg de stempel van de voetballer die hij is: een artiest, de ouwerwetse nummer tien.”

Keygnaert benoemd wel dat het opvallend is dat Chery kon uitblinken in een wedstrijd met een hoge intensiteit. “Je verwacht Tjaronn Chery veeleer in een glansrol tegen een laag blok, als hij weinig onder druk wordt gezet. Dan krijgt Chery, 36 jaar, tijd en ruimte om met zijn techniek en vista rustig straatjes te vinden in die verdedigingsgordel.”

Chery is de Anubis

Zo had de journalist verwacht dat er tegen Union meer power en duelkracht nodig was. “Dan ben je al blij als types als Chery en Ondreijka niet zullen wegkwijnen onder het beukwerk van Machida, Vanhoutte en andere Mac Allisters”, stelt Keygnaert. “Chery is evenwel uit het goede hout gesneden. Van eikenhout. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, en weer doorgaan. Tussendoor speelde hij op zijn viool. Met die heerlijke linker van ‘m. Voor Tjaronn Chery komen de mensen naar het stadion. Hij is de Anubis. Alles overgoten met een snuifje Hollandse branie. Chery noemt zichzelf een ‘gifspeler’. Techniek met een ruw kantje”, besluit hij.

