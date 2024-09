Bizar: Rafael Leão plaatst Hitler-groet op social media, en dat is absoluut géén foutje

heeft maandag voor veel opschudding gezorgd op social media. De Portugese sterspeler van AC Milan plaatste op X namelijk een afbeelding van de Hitler-groet die Paolo Di Canio in 2005 maakte als speler van Lazio.

Leão plaatste de afbeelding zonder enige context, maar Italiaanse media weten zeker dat de linksbuiten van AC Milan daarmee reageert op de kritiek die hij afgelopen weekend kreeg van Di Canio. Laatstgenoemde was bij de Italiaanse televisie kritisch op Leão, die zich zaterdagavond tijdens het uitduel met Lazio (2-2) samen met ploeggenoot Theo Hernández tijdens een drinkpauze afzonderde van de rest van de Milan-spelers.

Leão en Theo Hernández waren reserve bij AC Milan, maar werden gaandeweg alsnog ingebracht door Paulo Fonseca. Di Canio, oud-speler van onder meer Lazio en West Ham Untied, is van mening dat het duo het groepsproces ondermijnde, door zich tijdens de drinkpauze af te zonderen van de rest van de Milan-spelers. “Dit zou zelfs in een vriendschappelijk potje met vrienden onacceptabel zijn. Het is een schande. In mijn tijd als voetballer had ik ze beiden tegen een muur gezet”, zei Di Canio onder meer.

Leão is overduidelijk niet gediend van de woorden van Di Canio. De linksbuiten plaatst maandag op X zonder enige context en afbeelding van de Hitler-groet die Paolo Di Canio in 2005 maakte als speler van Lazio tegen aartsrivaal AS Roma.

