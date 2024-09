Bizarre onderbreking bij wedstrijd van Suriname in Nations League: ‘Het moet niet gekker worden’

De elftallen van Suriname en Guyana stonden al klaar om te beginnen aan de tweede helft van hun wedstrijd in de CONCACAF Nations League, maar net op het moment dat er afgetrapt zou worden begon een helikopter een landing in te zetten vlak naast het veld. Deze opmerkelijke gebeurtenis hinderde de nationale ploeg van Suriname niet, want er werd met 1-3 gewonnen.

De ploeg van bondscoach Stanley Menzo, die met onder meer Etienne Vaessen, Justin Lonwijk, Stefano Denswil, Djevencia van der Kust, Sean Klaiber, Virgil Misidjan en Dylan Vente meerdere (oud-)Eredivisiespelers tot zijn beschikking heeft, kwam na achttien minuten op een 0-1 voorsprong door een treffer van Spartaan Van der Kust. Hij schoot raak een steekpass van voormalig FC Twente-speler Misidjan. Vlak voor rust kwam de thuisploeg langszij door een benutte penalty van Omari Glasgow.

Het meest gekke moment van de wedstrijd speelde zich af in de rust van het duel. Beide ploegen stonden klaar om te beginnen aan de tweede helft toen er ineens helikopter direct naast het veld landde. Diverse reclameborden waaiden om en het duurde dan ook wel even voordat het duel tussen Guyana en Suriname weer hervat kon worden.

ESPN-commentator zag het opmerkelijke moment vol verbazing aan. “O, een helikopter. Het moet niet gekker worden. Het lijkt De Kuip wel, maar dan anders. Wat is dit nou. Alle reclameborden waaien om, omdat iemand zijn helikopter komt parkeren”, luidde zijn commentaar.

Het deerde Suriname niet

De ploeg van Menzo ondervond geen hinder van de langere onderbreking en won uiteindelijk met 1-3 van Guyana. De doelpunten na de bijzondere rust werden gemaakt door Jaden Montnor en Misidjan.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van ESPN te bekijken via X. De samenvatting van de wedstrijd tussen Guyana en Suriname is hier te bekijken.

🚁 Bijzondere taferelen in Guyana 😂 — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2024 Research gedaan zoals een goede commentator betaamt pic.twitter.com/C3NLeddMHX — Martijn van Zijtveld (@mvanzijtveld) September 5, 2024

