Boeman Argentinië op WK 2022 geeft lachend toe: 'Dat schot richting de bank van Oranje was bewust'

De wedstrijd van Nederland - Argentinië kende voor ons land meerdere gezichten. We herinneren het enerzijds door de twee doelpunten van invaller Wout Weghorst, maar ook door het verlies na strafschoppen en het wangedrag van de Argentijnen die dag.

Op 9 december 2022 stond dit duel op het programma. Antonio Mateu Lahoz was de scheidsrechter, en dat heeft Nederland geweten. Na een spannende eerste helft stond het team van Louis van Gaal met 0-1 achter, door een goal van Nahuel Molina. Lionel Messi maakte er diep in de tweede helft met een penalty zelfs 0-2 van, waarna alle hoop vervlogen leek. Weghorst kwam daarna het veld in, die het met nog zeven minuten te gaan nog spannend maakte (1-2). Ondanks onsportief gedrag en tijdrekken van de Argentijnen, was er nog genoeg tijd voor Weghorst om een tweede te maken, een ingestudeerde vrije trap. Uiteindelijk ging Argentinië na penalty's toch door.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Miljoenentransfer pakt vooralsnog verkeerd uit: Koeman laat EK-ganger links liggen

Paredes zorgde vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voor ophef in dat duel. In de 88e minuut schoffelde hij Nathan Aké onderuit, waarna hij de bal richting de dug-out van het Nederlands elftal schoot. Hij raakte alleen een stoel, maar Oranje kwam verhaal halen. Virgil van Dijk duwde de middenvelder naar de grond.

In een Argentijnse talkshow gaf Paredes deze week toe dat dat een bewuste actie was. "Ja, dat schot naar de bank van Nederland was zeker doelbewust. Nu die wedstrijd al even geleden is, kan ik dat toegeven. Ik deed het vanwege alle opmerkingen van de spelers en technische staf van Nederland. De bal lag er goed voor en ik besloot uit te halen, maar raakte uiteindelijk niemand."

🗣️Leandro #Paredes con @Su_Gimenez s/el pelotazo al banco de Países Bajos:



“¿Fue apropósito? SÍ.



Ahora que pasó mucho tiempo lo podemos decir.



Fue por las declaraciones de los jugadores y el CT, la pelota me quedó ahí y le pegué. Encima le erré”.pic.twitter.com/sdM7rSLhYG — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 23, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.