Bosz neemt eigen speler in bescherming: 'Het ene moment kan hij naar Real Madrid...'

Peter Bosz heeft in bescherming genomen op de persconferentie voorafgaand aan het Eredivisieweekend. De middenvelder blinkt de laatste maanden niet uit in consistentie en wisselt hele sterke wedstrijden af met veel mindere. De trainer van PSV blijft echter spreken van 'een geweldige speler'.

Veerman speelde het afgelopen EK een belabberde wedstrijd tegen Oostenrijk en werd na 35 minuten door trainer Ronald Koeman gewisseld. De laatste tijd wordt Veerman ook bij PSV regelmatig vroegtijdig naar de kant gehaald. Tegen Juventus (3-1 verlies) speelde hij 62 minuten, terwijl hij uit bij Fortuna (1-3 winst) al na één helft gewisseld werd. Toch is de trainer van PSV nog niet bezorgd. "Joey heeft vorig jaar een geweldig seizoen gedraaid en ís een geweldige speler. Ik maak me over hem geen zorgen."

Vorig seizoen werd Veerman kampioen met PSV en gaf hij vijftien assists en scoorde zelf zes keer in de competitie. Ook dit seizoen kan hij goede cijfers overleggen: na zes Eredivisie-duels staat hij op één goal en vier assists. Die goede statistieken matchen alleen niet geweldig met de mindere wedstrijden die hij soms speelt. "Het ene moment hoor ik vanuit de media dat hij bij Real Madrid moet spelen, het andere moment is hij niet goed genoeg", stelt Bosz.

De trainer van PSV gaat echter de komende tijd niks anders doen, wat de samenwerking met Veerman betreft. "Ik snap dat dat voor hem misschien verwarrend kan zijn, maar daar ga ik geen beleid op maken. Ik werk iedere dag met die jongens, ze weten hoe ik over ze denk, want dat vertel ik ze wanneer ik dat nodig vind. En dat weet hij ook."

