Opstelling Feyenoord: Priske kiest voor debutant tegen Bayer Leverkusen

De opstelling van Feyenoord voor de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League is bekend. Zoals verwacht voert trainer Brian Priske een aantal wijzigingen door ten opzichte van het uitduel met FC Groningen van afgelopen zaterdag. Zo heeft kersverse aanwinst een basisplaats. Dat geldt ook voor en .

Feyenoord beleefde een enerverend slot van de afgelopen transferwindow. Daarin hoopte het zich nog te versterken met een nieuwe vleugelspeler, maar die kwam er niet. De Rotterdammers verzekerden zich wél van de komst van Hwang. De Zuid-Koreaan kwam over van Rode Ster Belgrado, waar hij in de eerste wedstrijden van dit seizoen een goede indruk had achtergelaten. De middenvelder maakte nog geen minuten voor Feyenoord, maar daar komt donderdagavond tegen Bayer Leverkusen dus verandering in.

Hancko verlaat het centrum voor de linksbackpositie

Het was al de verwachting dat Priske wijzigingen zou doorvoeren ten opzichte van het uitduel met FC Groningen, maar hij lijkt vast te houden aan een systeem met vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers, waar men er toch wel rekening mee hield dat hij meer defensieve zekerheid in zijn elftal zou bouwen. Dat heeft hij ook wel gedaan, maar dan door de posities achterin in te vullen met andere namen. Zo heeft Gernot Trauner tegen Bayer Leverkusen zijn eerste basisplaats van dit seizoen. Hij vormt met Thomas Beelen het centrale duo. Daardoor schuift Dávid Hancko door naar de linksbackpositie.

Op het middenveld verschijnt nieuwkomer Hwang dus aan de aftrap, evenals Ramiz Zerrouki en aanvoerder Quinten Timber. Zerrouki was afgelopen zaterdag tegen FC Groningen vanwege een schorsing niet inzetbaar, maar keert een paar dagen later dus terug in de opstelling. Antoni Milambo heeft eveneens een basisplaats. Het talent staat op papier geposteerd als rechtsbuiten, maar zou over ruim een uur ook als vierde middenvelder zijn opwachting kunnen maken. Een 4-4-2 valt dus niet uit te sluiten. Santiago Giménez is de spits en Igor Paixão uiteraard de linksbuiten.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen begint om 18.45 uur.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Beelen, Hancko; Hwang In-Beom, Zerrouki, Timber; Milambo, Giménez, Paixão.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

