ESPN brengt Eredivisie-ranglijst in beeld, Marciano Vink vol ergernis: ‘Dit is zeer storend’

PSV blijft na de 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles aan kop in de Eredivisie. ESPN sloot de nabeschouwing van de wedstrijd van de Eindhovenaren af met een weergave van de huidige stand in de Eredivisie, waarna analist Marciano Vink zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken steekt.

Dertien van de achttien clubs uit het hoogste niveau van Nederland speelden tot dusverre alle vier de speelrondes. Fortuna Sittard, Feyenoord, sc Heerenveen en FC Twente kwamen daarentegen pas drie keer in actie, terwijl Ajax pas twee Eredivisiewedstrijden erop heeft zitten. Vink vindt de stand daarom niet fraai ogen.

“Geen gezicht al die verschillende wedstrijden!”, ergert de analist zich direct na het zien van de stand. Pascal Kamperman knikt instemmend. “Daar ben ik het helemaal mee eens, maar we veranderen er niks aan”, zegt de ESPN-presentator. “Ik vind dat echt storend, jammer genoeg gaan we dat niet oplossen vandaag, inderdaad”, verzucht Vink.

Dat niet iedere ploeg tot dusverre alle wedstrijden heeft gespeeld heeft te maken met verschillende redenen. De KNVB liet Ajax en FC Twente vorig weekend bijvoorbeeld niet in actie komen wegens de Europese verplichtingen. Daar werden sc Heerenveen en Fortuna de dupe van. Dit weekend kwam Ajax opnieuw niet in actie, maar dat kwam door de politiestakingen. De Gemeente Rotterdam besloot om een streep te zetten door De Klassieker.

