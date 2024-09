ESPN zinspeelt op schokkende mutatie in basiself PSV: ‘Zijn motoriek is niet goed genoeg’

Kenneth Perez sluit niet uit dat zijn basisplaats bij PSV voorlopig kwijt is. De controlerende middenvelder werd deze week tweemaal vroegtijdig gewisseld door trainer Peter Bosz.

Veerman heeft een teleurstellende week achter de rug. De vaak bewierookte middenvelder speelde afgelopen woensdag in de Champions League zwak tegen Juventus (3-1 verlies) en werd rond het uur gewisseld door Bosz. Zondagmiddag tegen Fortuna Sittard (1-3 winst) bleef hij in de rust zelfs in de kleedkamer achter voor Ismael Saibari. Op dat moment was de tussenstand 1-1.

Bosz zei na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard voor de camera van ESPN dat hij ‘misschien nog wel zeven of acht spelers’ had moeten wisselen. “Peter Bosz is heel lief voor Joey Veerman door te zeggen dat hij iedereen wel had kunnen wisselen”, reageert Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend. “Hij kiest er wel bewust voor om Joey Veerman te wisselen. Ik denk dat hij daar wel een bepaalde bedoeling mee heeft. Ik denk niet dat dit verkeerd is voor Joey Veerman, zodat hij zich kwaad kan maken en iets meer gaat doen dan het versturen van passes vanuit zijn verdediging.”

Na het wisselen van Veerman werd het middenveld van PSV gevormd door Jerdy Schouten, Guus Til en Saibari. De Eindhovenaren liepen met die samenstelling uiteindelijk uit naar een 1-3 overwinning. “Saibari is een andere speler dan Veerman, maar het heeft goed gewerkt. Hij brengt iets meer tempo en spel vooruit”, vervolgt Perez, die niet uitsluit dat Veerman zijn basisplaats bij PSV voorlopig kwijt is. “Het zou zomaar kunnen dat PSV hierna vanaf het begin gaat spelen met deze opstelling.”

“Ik geloof dat Veerman wekelijks getest moet worden in grote wedstrijden”, valt collega-analist Karim El Ahmadi in. “Ik heb dat zelf ook ervaren: in mijn eerste Champions League-wedstrijden ging alles te snel voor me. Maar hoe vaker je dat soort wedstrijden speelt, hoe beter je gaat worden. Ik heb mijn twijfels of hij de absolute top kan halen, maar ik denk dat hij nog wel kan groeien in die grote wedstrijden.” Perez gelooft niet dat Veerman ooit de absolute top zal halen: “Joey Veerman kan zeker nog stappen maken, maar ik denk dat zijn motoriek niet goed genoeg is om de absolute top te halen. Ik geloof daar niet in.”

