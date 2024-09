Feyenoord-aanwinst trappelt van ongeduld en stelt na besluit Priske 'intern' al vragen

staat te trappelen van ongeduld bij Feyenoord. De Mexicaan maakte afgelopen zomer de overstap vanuit de Verenigde Staten naar Rotterdam, maar kwam tot dusver enkel in de uitwedstrijd tegen FC Groningen als invaller binnen de lijnen. Nadat hij zich op bezoek bij PEC Zwolle alleen mocht warmlopen, vroeg hij zich ‘intern’ af wanneer zijn kans zou komen.

Dat schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad althans. Feyenoord hield na het afgelopen seizoen rekening met een vertrek van Santiago Giménez en speelde daar alvast op in door Carranza naar De Kuip te halen. Carranza kwam over van Philadelphia en zette in Rotterdam-Zuid zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2028. Daaruit spreekt vertrouwen namens de club, maar Carranza lijkt zeer geduldig op zijn kans te moeten gaan wachten. Giménez is immers niet vertrokken en trainer Brian Priske heeft ook Ayase Ueda nog tot zijn beschikking.

“Te Kloese was ook over Carranza duidelijk. Die werd transfervrij vanuit de MLS naar Rotterdam gehaald omdat de kans groot was dat Giménez zou worden verkocht”, zo schrijft Gouka dinsdag. Giménez werd in de slotfase van de afgelopen transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Nottingham Forest, maar verkoos een langer verblijf bij Feyenoord boven een avontuur in Engeland. “Dat gebeurde niet (een vertrek van Giménez, red.) en dus is de Argentijn derde spits in De Kuip achter de Mexicaan en de Japanner Ueda”, zo klinkt het.

Carranza meldt zich na wedstrijd tegen PEC Zwolle

Dat lijkt Carranza niet helemaal lekker te zitten. Feyenoord kwam dit seizoen tot op heden vijf keer in actie. Carranza ontbrak in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal vanwege een bovenbeenblessure en bleef in de eerste drie competitiewedstrijden op de bank. Hij mocht zich van Priske in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in speelronde 2 wel warmlopen, maar een invalbeurt kwam er niet. “Nadat hij bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle alleen maar mocht warmlopen, vroeg de spits intern wel even wanneer zijn kans zou komen”, zo weet Gouka.

Carranza maakte zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen dan eindelijk zijn opwachting binnen de lijnen. “Hij miste een kans en ondernam geen enkele actie om vlak voor de 2-2 de voorzet van Finn Stam nog te blokken. Een mislukt debuut?”, zo vraagt Gouka zich af. Maar zo ver wil de verslaggever niet gaan. “Carranza speelde in de slotfase als een soort schaduwspits, maar is een spits. Eentje die makkelijk afrondt, zo zeggen de mensen die dagelijks met hem op het trainingsveld staan.” Dat zal de komende tijd moeten blijken, mócht Carranza de kans krijgen. Feyenoord haalde vorig jaar Ueda voor veel geld naar De Kuip om de strijd met Giménez aan te gaan, maar ondanks een zeer teleurstellende periode heeft de Mexicaan niet veel te duchten gehad van de Japanner.

