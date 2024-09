Grote ingreep van trainer Brian Priske bij Feyenoord wordt niet uitgesloten

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International sluit niet uit dat Brian Priske het systeem van Feyenoord om gaat gooien tegen het Duitse Bayer Leverkusen, zo geeft de verslaggever maandagavond aan bij ESPN. Krabbendam weet dat Priske heeft aangegeven dat hij niet uitsluit dat hij wijzigt van systeem voor wedstrijden in de Champions League.

Tafelgast Arno Vermeulen brengt een eventuele wijziging van het systeem van Feyenoord maandagavond ter sprake in het ESPN-programma Voetbalpraat. Krabbendam, ook te gast, ziet het wel gebeuren: "Hij (Priske) zei wel dat hij dat niet uitsloot in de Champions League. Bayer Leverkusen heeft twee wedstrijden ooit verloren, tegen RB Leizpig en in de Europa League-finale, en dat was twee keer tegen een soort 3-4-3 systeem", weet de journalist. "Ik sluit zeker niet uit dat hij dat gaan doen. Het is nooit raar om je aan te passen", vindt Krabbendam.

Priske speelde eerder dit seizoen met Feyenoord al in een systeem met drie centrale verdedigers, maar besloot dit om te gooien na teleurstellende resultaten in de Eredivisie en voorbereiding. Nu speelt Feyenoord in een bekender systeem voor het grootste deel van de spelers binnen de selectie, maar de kans bestaat dat er - mogelijk voor meer defensieve zekerheid - tegen regerend landskampioen Bayer Leverkusen gekozen wordt voor het invoeren van het 'oude' systeem.

