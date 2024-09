Fraaie beelden: Alex Kroes geniet met volle teugen en zingt mee met Ajax-supporters

Het was voor Ajax en zijn supporters donderdagavond weer echt genieten in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Francesco Farioli trakteerde het Turkse Besiktas in eigen huis op een stevige 4-0 nederlaag. Technisch directeur Alex Kroes genoot ook zichtbaar van de sfeer in het stadion.

Kroes werd in de negentigste minuut in beeld gebracht door de regisseurs van Ziggo Sport. Te zien was dat de technisch directeur volop aan het genieten was. Daarnaast zong Kroes ook mee met het bekende Ajax-lied ‘negentig minuten lang’. “De Ajax-directeur is gelukkig”, constateerde commentator Sierd de Vos.

Alex Kroes geniet op de tribune en zingt mee met de Ajax-fans! 🏟️🎶#ZiggoSport #UEL #AJABES — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2024

