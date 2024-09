Lofzang voor Ajax na ruime overwinning op Besiktas: ‘Ajax verwende het publiek bij vlagen’

De Nederlandse ochtendkranten zijn vrijdagochtend vol lof over de prestatie van Ajax in de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA rekende de ploeg van Francesco Farioli met maar liefst 4-0 af met het Turkse Besiktas. Op de overwinning van Ajax viel niets af te dingen, zo is de conclusie na donderdagavond.

“De aanhang moest er vorig seizoen tot het zesde groepsduel op wachten, maar in de nieuwe opzet van de Europa League was het onmiddellijk raak. En op fraaie wijze ook, want Ajax verwende het publiek bij vlagen met verzorgd combinatievoetbal”, aldus Inan, die Ajax ‘de beste wedstrijd van het seizoen’ van het seizoen vond spelen, in het Algemeen Dagblad.

“Farioli wilde een reactie zien na het debacle in de Adelaarshorst, waar Ajax in grote delen zwijnde. Die kreeg de coach, want zijn verder ongewijzigde elftal kwam heel agressief voor de dag, met veel veroveringen op de helft van Besiktas tot gevolg. Middenvelders Fitz-Jim, Henderson en Taylor zaten er steeds bovenop en de verdedigers aarzelden ook niet om door te dekken”, beseft Inan.

Mike Verweij van De Telegraaf constateerde dat Ajax donderdagavond wervelde in de Europa League. “De ijzersterk spelende ploeg van Francesco Farioli liet in eigen huis geen spaan heel van het kwalitatief sterk geachte, maar ontzettend tegenvallende (lees: zwak gemaakte) Besiktas van Giovanni van Bronckhorst (4-0). Op de ruime overwinning viel niets af te dingen.”

Revanche voor uitglijder van Ajax tegen Go Ahead Eagles

De journalist zag dat Ajax zich duidelijk wilde revancheren voor ‘de mispeer tegen Go Ahead Eagles’. “Ajax was aan de bal stukken zorgvuldiger dan in competitieverband. En als er wél balverlies werd geleden, schakelde het hoog druk zettende Ajax razendsnel om. Het overwicht resulteerde in een hand vol (halve) kansen, waarbij Ajax’ beste man Kian Fitz-Jim pech had dat de bal na zijn inzet tegen de paal belandde.”

Ajax heeft publiek verwend

De Volkskrant schrijft dat Ajax het publiek heeft verwend. “Met een voetbalhart vol vuur ontdeed Ajax zich in zijn eerste in de Europa League met verve van Besiktas”, begint Willem Vissers. “De pure werklust van trainer Farioli, de sympathieke Italiaan die Ajax opnieuw tracht uit te vinden met ongebreideld arbeidsethos, slaat over op de selectie, die eendracht uitstraalt, plezier en zin om te voetballen.”

Er is in de ogen van Vissers is er nog genoeg aan te merken op Ajax, maar is desalniettemin positief. “Ajax voetbalde met het hart, met overleg, met de werklust en de energie die Farioli eist van topfitte voetballers. Het enthousiasme sloeg over naar de tribunes. Ajax mag dan armlastiger zijn dan voorheen, met behoorlijke bezuinigingen

