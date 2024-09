Gekkigheid in de Keuken Kampioen Divisie: medespeler voorkomt zeker doelpunt

Zondagmiddag stond het duel Telstar - MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie op het programma, met daarin een zeer opmerkelijk moment. De keeper van MVV, Romain Matthys, gaat onder een bal door, waarna Telstar een zeker doelpunt lijkt te kunnen bijschrijven. Totdat Youssef El Kachati de bal in buitenspelpositie overneemt...

Na een hoge diepe bal van MVV op Tyrese Noslin, komt doelman Matthys zijn doel uit. De Belgische keeper schat de bal echter helemaal verkeerd in en gaat eronderdoor. Noslin lijkt vervolgens een geweldige kans te hebben om een doelpunt te maken, totdat El Kachati voor eigen succes wil gaan en de bal overneemt van de speler uit Curaçao. El Kachati staat echter buitenspel, waardoor een zeker doelpunt door hem wordt geblokkeerd. De grensrechter steekt zijn vlag omhoog en MVV kan opnieuw gaan aanvallen.

Telstar had overigens geen moeilijke middag in Velsen-Zuid. De ploeg won uiteindelijk met 4-0 door doelpunten van Jayden Turfkruier (2), Mees Kaandorp en Zakaria Eddahchouri. Daarmee gaat Telstar gedeeld aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap heeft na vijf wedstrijden ook tien punten en hetzelfde doelsaldo, maar heeft meer doelpunten gemaakt. Overigens kunnen Helmond Sport, Excelsior, FC Den Bosch, Jong AZ, FC Dordrecht, FC Emmen en Top Oss de (gedeelde) koppositie nog overnemen. Zij komen later nog in actie.

Een krankzinnig tafereel in Velsen-Zuid 😂



🫣 Matthys onder de bal door

🥅 Noslin op leeg doel af

🍬 El Kachati snoept de bal af

🚩 Buitenspel, doelpunt afgekeurd#telmvv — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2024

