Eredivisiespeler valt op: ‘Toen Gravenberch laatst zo’n bal gaf, had de hele wereld het erover’

Mario Been genoot afgelopen Eredivisie-speelronde van . De aanvaller van Go Ahead Eagles had een belangrijk aandeel bij de winnende treffer van zijn ploeg in de uitbeurt tegen FC Groningen (0-1), toen hij Finn Stokkers met een fraaie pass in stelling wist te brengen.

Go Ahead sloeg een dik kwartier voor tijd genadeloos toe op bezoek bij Groningen. De Deventenaren waren feilloos in een counter, die door Breum tot stand kwam. De Deen volleerde een hoge bal perfect in de loop bij Stokkers, die de bal vervolgens op doel schoot. Etienne Vaessen kon de inzet niet goed verwerken, waarna Olivier Edvardsen voor de winnende goal tekende.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Liverpool-teamgenoten zijn Ryan Gravenberch zat: ‘Houd ermee op, het is genoeg’

Been roept Breum uit tot ‘speler van het weekend’. “ Die heb ik één geweldige bal zien geven, waar die goal van Oliver Edvardsen uitkwam. Zo’n halve volley. Toen Ryan Gravenberch laatst zo’n bal gaf, had de hele wereld het erover”, zegt de analist bij Bellen Met… van ESPN. “Nou geef ik toe dat die bal van Gravenberch mooier was en op een iets ander podium, maar in het perspectief van dit verder matige weekend, was dit een van mijn hoogtepunten.”

Been houdt vervolgens een lofzang over de aanvaller van Go Ahead. “Daarvoor had hij ook al de voorzet op die afgekeurde goal van Gerrit Nauber gegeven. Voor de voetballiefhebber is zo'n balletje heerlijk om naar te kijken. Breum heeft een goede techniek en kijkt altijd vooruit. Het enige minpuntje is misschien dat hij iets meer goals moet gaan maken als 'nummer 10'. Maar hij is nog hartstikke jong (20, red.), dus kan nog wel een stapje maken”, aldus de oud-voetbaltrainer.

Fraaie pass van Gravenberch

Gravenberch vestigde op 11 september de aandacht tijdens de interlandwedstrijd tussen Nederland en Duitsland (2-2). De Liverpool-middenvelder kreeg in de 21e minuut een stuiterende bal, die hij met een fraaie dropkick van eigen helft in de voeten van Xavi Simons legde. Simons kon vervolgens alleen op de keeper af, maar was niet trefzeker.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wekt onbegrip: 'Hij creëert onwijs veel, waarom haalt Ajax hem niet?

Bram van Polen adviseert: "Waarom zou je als Ajax deze jongen niet ophalen?"