Liverpool-teamgenoten zijn Ryan Gravenberch zat: ‘Houd ermee op, het is genoeg’

werd zaterdagavond na de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers opnieuw uitgeroepen tot Man of the Match. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de Oranje-international die persoonlijke onderscheiding ontving, tot wanhoop van ploeggenoot .

Gravenberch is dit seizoen op dreef en werd al meerdere keren uitgeroepen tot Man of the Match. Ook vorige week na het Champions League-duel met AC Milan (1-3 overwinning) ontving de middenvelder de persoonlijke onderscheiding bijvoorbeeld.

Na de wedstrijd tegen Wolverhampton plaatst ploeggenoot Andy Robertson op Instagram een foto vanuit de kleedkamer van Liverpool van Gravenberch, die poseert met de Man of the Match-bokaal. “Give it a rest”, schrijft de linkervleugelverdediger van the Reds bij de foto, oftewel: “Houd ermee op, het is genoeg.”

Ook Trent Alexander-Arnold deelt de foto van Gravenberch met de Man of the Match-bokaal op Instagram. Hij schrijft daarbij: “De man van het moment.” Ibrahima Konaté verscheen na afloop samen met Gravenberch voor de camera van Sky Sports voor de camera van Sky Sports. De Franse centrumverdediger claimde live op televisie de Man of the Match-titel, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Oranje-international.

Andy Robertson has had enough of Ryan Gravenberch being MOTM every game. 🤣 pic.twitter.com/sU6JniJktN — Samuel (@SamueILFC) September 28, 2024 Trent’s story, Ryan Gravenberch might be the most loved player in the squad right now. 😂 pic.twitter.com/40RYSC0peE — Samuel (@SamueILFC) September 28, 2024

