Groot verschil tussen Ajax en Feyenoord: 'Dan kijk je tegen NAC en denk je: Jezus Christus!'

Danielle Kliwon is enorm onder de indruk van het middenveld van Feyenoord. Ze heeft de afgelopen week vooral genoten van . Niet alleen van zijn prestaties binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Kliwon merkt bovendien een héél groot verschil tussen het middenveld van Ajax en dat van Feyenoord.

Ajax veroverde zaterdagavond een zwaarbevochten punt op bezoek bij Go Ahead Eagles en had over de hele wedstrijd gezien daarover niets te klagen. De Amsterdammers kwamen heel matig voor de dag en slaagden er maar niet in via het middenveld tot een goede aanval te komen. Kliwon zag dat het middenrif van Feyenoord de ploeg een dag later in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda juist bij de hand nam. “Ik ben heel veel aan het vergelijken geslagen dit weekend. Dan zie je dus het middenveld van Ajax. Berghuis is volgens mij nog twee maanden geblesseerd. We hebben Henderson, Taylor en Fitz-Jim. Nou, dat is niet echt een heel sterk middenveld”, zo concludeert Kliwon in de Hard Gras Podcast.

Lovende woorden over Hwang

Over het middenveld van Feyenoord is ze daarentegen een heel stuk beter te spreken. “Dan kijk je naar Feyenoord tegen NAC en die hebben dan Milambo, Hwang en Timber… Jezus Christus, wát een middenveld staat daar! Nou!”, zo klinkt Kliwon laaiend enthousiast. De andere gasten vinden haar enthousiasme nogal wat overdreven, maar volgens Kliwon is het verschil tussen het middenveld van Ajax en Feyenoord simpelweg heel groot. Ze heeft vooral, nu al, een zwak voor Hwang. De Zuid-Koreaan maakte laat in de voorbije transferwindow de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord, liet bij zijn debuut tegen Bayer Leverkusen een goede indruk achter en kan ook na zijn eerste minuten in de Eredivisie rekenen op complimenten.

“Ik ben verliefd op Hwang. Je hebt van die spelers als je naar ze kijkt en denkt: ik mag jou. Wij zouden echt vrienden zijn”, laat Kliwon haar collega’s lachen met haar uitspraken over Hwang. Maar ze meent haar enthousiasme over de kersverse aanwinst van Feyenoord serieus. “Je gunt ze dan ook het allerbeste. Dat had ik afgelopen week na die Europese wedstrijd ook, hoe hij zijn excuses aanbod en een tactische analyse losliet over waar ze het hadden laten liggen, wat er beter moet en wat hij wil laten zien. Maar dat hij dan óók nog kan voetballen…” Kliwon vond het middenveld van Feyenoord tegen NAC bovenal erg goed voor de dag komen. “En dan kun je wel zeggen ‘het is maar NAC, ze zijn net gepromoveerd’, maar dat wil je niet zeggen want die vond ik ook behoorlijk goed spelen en Ajax heeft ervan verloren. Ik vond het middenveld gewoon écht goed staan bij Feyenoord.”

Kritiek op Feyenoord en PSV

Het enthousiasme van Kliwon wordt niet door iedereen gedeeld. Schrijver Thomas Heerma van Voss kan zich ‘niet helemaal’ vinden in de lovende woorden van Kliwon en haalt de kansloze nederlaag tegen Bayer Leverkusen (0-4) aan. “Het was een ander middenveld, maar het was wel heel erg zwak en heel erg broos. Dan hebben we ook nog PSV, dat is ook nog afgelopen week gebeurd. Ik vond het juist een klein demasqué van de Eredivisie, van het niveau. Zeker van PSV, dat nu weer op halve kracht een potje wint. Het was gewoon allemaal niet zo goed. Ik vond Feyenoord gisteren (zondag, red.) óók niet goed, ondanks het bewierookte middenveld. Het is beter dan Ajax, laat dat duidelijk zijn”, zo klinkt het.

Heeft Feyenoord een beter middenveld dan Ajax? Laden... 88.7% Ja, dat vind ik wel 11.3% Nee, dat is niet zo 300 stemmen

