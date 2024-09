Feyenoord-aanwinst Hwang eerlijk: ‘Ik was vorige week heel erg gefrustreerd’

debuteerde donderdagavond voor Feyenoord. De Zuid-Koreaan werd door trainer Brian Priske geposteerd op het middenveld, maar kon niet voorkomen dat de Rotterdammers met 0-4 onderuit gingen tegen Bayer Leverkusen. Na afloop verklapte Hwang dat hij gefrustreerd was dat hij niet eerder kon debuteren voor Feyenoord.

“We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, maar thuis mogen we niet zo spelen”, begint Hwang in gesprek met Ziggo Sport-presentator Bas van Veenendaal. “Dat weten we allemaal. We moeten goed op deze wedstrijd reflecteren, want er komen nog veel wedstrijden aan. Dus we zullen het beter moeten doen.”

De Zuid-Koreaan zag dat Feyenoord de doelpunten te makkelijk weggaf. “Op dit niveau mag je de goals niet op deze manier tegen krijgen”, stelt Hwang. “Daarnaast moet je scoren als je een kans krijgt, anders wordt je afgemaakt. In de tweede helft waren we iets beter, maar het kon nog beter. We hadden een paar doelpunten moeten maken, inclusief de afgekeurde doelpunten. We mogen alleen niet teleurgesteld zijn, want we krijgen nog veel wedstrijden."

De wedstrijd tegen Bayer Leverkusen betekende voor Hwang zijn eerste minuten in het Feyenoord-shirt. "Ik was erg blij om mijn debuut te maken voor deze geweldige fans. Ik wil me verontschuldigen richting het publiek in het stadion, maar ik weet zeker dat de volgende wedstrijden beter zijn als collectief en individueel."

Met zijn 27 jaar is Hwang een van de oudere spelers bij Feyenoord. Tegen Feyenoord probeerde hij zijn ploeggenoten ook direct op sleeptouw te nemen. Al wil hij zichzelf niet meteen een coachende speler noemen. “Ik doe mijn best om het team te helpen, ondanks dat ik hier nog niet heb gespeeld. Bij het nationale team en de vorige clubs deed ik dat ook. Ik ben hier nieuw en moet de club helpen. Zolang ik mijn teamgenoten help, zullen zij mij ook helpen."

Hwang stond te popelen voor Feyenoord-debuut

Hwang is nu enkele weken een Feyenoord-speler en blikt terug op de voorbije periode, die volgens hem ‘een beetje gek’ is geweest. “Iedereen weet dat ik mijn werkvergunning een beetje laat kreeg. Daarom kon ik niet tegen FC Groningen spelen. Ik was heel erg gefrustreerd, want ik stond te popelen om te gaan spelen voor deze club. Om de club te helpen. Gelukkig kreeg ik mijn werkvergunning voor deze Champions League-wedstrijd, zodat ik alsnog mijn debuut kon maken”, besluit hij.

