Van Persie deelt hoopvol bericht, maar slikt ook nieuwe tegenvaller: 'Heel vervelend voor ons'

Robin van Persie hoopt in de return tegen Internazionale weer te kunnen beschikken over middenvelder en . Feyenoord zal in het Giuseppe Meazza een 0-2 achterstand moeten goedmaken om door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. Dat zal dan wel moeten gebeuren zonder , die geschorst is na zijn gele kaart in de heenwedstrijd.

"We begonnen goed in het eerste half uur", steekt Van Persie van wal voor de camera van Ziggo Sport. "Het verdedigen deden we ook goed, we kregen er goed druk op zonder echt tot kansen te komen. Het is jammer dat je de eerste kans direct tegen krijgt, maar met dit soort spitsen weet je dat het kan gebeuren. In de tweede helft krijg je hem ook te snel tegen, waardoor je het momentum niet kan behouden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Smal ziet 'verrassing' van Van Persie goed uitpakken en spreekt van 'heel knappe' prestatie

In de tweede helft voorkwam Timon Wellenreuther dat Internazionale er 0-3 van kon maken vanaf de strafschopstip. "Timon hield ons fantastisch in de wedstrijd bij die penalty, wat overigens een bijzondere keuze was. De scheidsrechters denken van wel helaas, maar dat was volgens mij geen penalty. Timon pakt hem uiteindelijk goed en dan zie je dat die jongens keihard hebben gewerkt, aldus Van Persie.

"Mitchell heeft lang geen negentig minuten gespeeld en Jakub had al last de afgelopen dagen. Die jongens hebben er alles aan gedaan. Maar je zag wel dat het tempo van drukzetten in de tweede helft wat minder werd. We kregen er niet echt druk meer op", vervolgt Van Persie, die verklaart waarom hij slechts eenmaal wisselde. "Ik had liever vaker gewisseld, maar wij vonden niet dat vandaag het juiste moment was daarvoor."

LEES OOK: Van Bronckhorst en Van Hooijdonk balen van 'onzinnige' actie bij Feyenoord: 'Het is zonde'

Van Persie hoopt op terugkeer van Milambo en Hwang

Na afloop sprak Van Persie goede hoop uit over de mogelijke terugkeer van Milambo en Hwang. "Milambo maakt een kansje, maar dat hangt van de komende dagen af. Ueda is nu terug en is goed door de wedstrijd gekomen. Hwang heb ik ook een klein beetje hoop op, maar hopelijk valt het dus ook goed", erkent de 41-jarige oefenmeester.

Tegenover de mogelijke terugkeer van Milambo en Hwang staat wel de afwezigheid van Osman. De Ghanese aanvaller pakte in de tweede helft een domme gele kaart na een overtreding op Denzel Dumfries. "Die actie kwam voort uit een pass die hij op Hugo gaf. Hij wilde het daarna goedmaken en hield zich nog net in. Dat was niet een heel gelukkig moment, maar hij had zeker niet de intentie om daar echt een tackle te maken. Maar dat hij dan net de speler is die al op scherp stond, is heel vervelend voor ons. We moeten weer creatief zijn, richting volgende week", besluit Van Persie.

'De jongens hebben 𝐤𝐞𝐢𝐡𝐚𝐫𝐝 gewerkt' 💪

Robin van Persie is tevreden met het optreden van zijn ploeg! ✨#ZiggoSport #UCL #FEYINT pic.twitter.com/2OepAuwytE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Bueno haalt uit naar Te Kloese: 'Hoe kun je dat doen?'

Hugo Bueno begrijpt nog steeds niet dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese ervoor heeft gekozen om Santiago Giménez in de winter te verkopen.