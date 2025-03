Smal ziet 'verrassing' van Van Persie goed uitpakken en spreekt van 'heel knappe' prestatie

was na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Internazionale in de achtste finale van de Champions League lovend over ploeggenoot . De Costa Ricaanse verdediger maakte in het miljardenbal zijn basisdebuut voor de Rotterdamse ploeg en deed dat op een voor hem toch wel onbekende positie, namelijk als rechtsachter.

Zoals bekend kon trainer Robin van Persie in het heenduel tegen Internazionale niet beschikken over Givairo Read. De rechtsback moest na afloop van de return tegen AC Milan een directe rode kaart slikken, nadat hij bij een opstootje een bal tegen een tegenstander aanschoot. Van Persie liet dinsdag al doorschemeren dat de vervanger, die hij op dat moment niet wilde verklappen, een 'tikkeltje verrast' reageerde.

In de ogen van Smal deed Mitchell het niet slecht als vervanger van Read. ""Het is heel knap om je basisdebuut te maken in de achtste finale van de Champions League. Ik vind dat hij het aardig gedaan heeft. Dat hij kramp krijgt op het einde is ook allemaal niet raar. We zijn niet blij met het resultaat, maar volgende week moeten we er alles aan doen om het om te draaien", aldus Smal voor de camera van Ziggo Sport.

Zelf speelde de linksback ook op een andere plek dan hij gewend is. Net als tegen NEC werd Smal door Van Persie op het middenveld geposteerd. "Het was ook zo dat we niks anders hebben, dus je moet maar gewoon je stinkende best doen. Je kijkt wat andere beelden dan je normaal doet. Op trainingen probeer je te kijken hoe ik vrij moet lopen."

Feyenoord moet roeien met de riemen die het heeft

Feyenoord heeft te maken met een gigantische waslijst aan afwezigen, waardoor de Rotterdammers moeten roeien met de riemen die ze hebben. "Vandaag was het ook weer een puzzel wie er zou gaan spelen. Ik denk dat we best aardig voor de dag kwamen. Vooral tijdens de eerste helft denk ik dat we er goed druk op kregen. We creëerden nog wel een paar mogelijkheden, maar het viel net niet onze kant op. Dan speel je tegen een topploeg en vliegt de eerste kans er meteen in."

"Helemaal omdat het vlak voor rust is, is dat dan heel erg balen", vervolgt de 27-jarige middenvelder, die van origine een linksback is. "De tweede helft zijn zij gewoon een stuk beter. We kregen niet helemaal de juiste druk erop en dan maken zij nog de 0-2. Gelukkig pakt Timon die penalty nog, dus je leeft wel nog. Volgende week kunnen we nog stunten, want dat is wel wat moet. Inter heeft nog maar één goal tegen gekregen, dus het is aan ons volgende week."

