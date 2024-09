PSV-speler verrassing in voorselectie: mogelijk debuut tegen Frankrijk of Italië

is opgenomen in de voorselectie van België, zo meldt Nieuwsblad. De verdediger van PSV, die niet lang geleden debuteerde in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, wordt door Domenico Tedesco nauwlettend in de gaten gehouden en is mogelijk van de partij in de volgende interlandperiode van de Rode Duivels.

Het gaat ontzettend hard voor de twintigjarige Belg, die het vorig seizoen moest doen met minuten bij Jong PSV. Mede dankzij blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior (inmiddels hersteld) kreeg Dams de kans als linksback.

De linkspoot houdt zich tot dusverre uitstekend staande en mag dus hopen op een plekje in de selectie van België in de volgende interlandperiode. Tedesco heeft Dams opgenomen in de (ruime) voorselectie. Mocht de PSV’er in oktober te horen krijgen dat hij in aanmerking komt voor een definitieve oproep, kan hij mogelijk debuteren tegen Frankrijk of Italië.

Dat zijn namelijk de volgende tegenstanders van België in de Nations League. Voor de Rode Duivels is de linksbackpositie ‘het knelpuntberoep bij uitstek’, zo omschrijft Nieuwsblad. In de vorige interlandperiode vervulde Timothy Castagne (Fulham) de linksbackpositie bij België.

