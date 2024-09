Belangrijke Oranje-schakel wordt hard aangepakt: '80 miljoen euro waard, maar hij had er niks te zoeken!'

Henk Spaan is geschrokken van het optreden van in de uitwedstrijd tegen Juventus in de eerste speelronde van de Champions League. De middenvelder van PSV is normaliter een van de dragende krachten in het elftal van trainer Peter Bosz, maar hij zakte vorige week evenals zijn ploeggenoten door het ijs in Turijn. Volgens Spaan had Schouten werkelijk geen idee wat hij moest doen.

PSV nam Schouten vorig jaar over van Bologna en de oud-speler van Excelsior had weinig tijd nodig om het spel in Eindhoven naar zich toe te trekken. Schouten was onmisbaar voor zijn trainer Peter Bosz, die hem als middenvelder of centrale verdediger altijd een ruime voldoende zag spelen. Schouten trok die lijn door naar het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij een van de lichtpuntjes was bij het Nederlands elftal. Maar daarvan was zes dagen geleden in de uitwedstrijd tegen Juventus helemaal niets terug te zien.

Spaan maakt gehakt van Schouten én Bakayoko

Spaan wist niet wat hij zag. “Dat verschrikkelijk in elkaar storten en imploderen van het middenveld van PSV. Schouten is een zogenaamde topspeler, 80 miljoen euro waard of zoiets. Maar die kwam er totaal niet aan te pas”, zo zegt Spaan in de Hard Gras Podcast. “Hij wist ook niet wat hij moest doen.” Volgens Spaan gold dat voor meer spelers van PSV. De columnist zag Richard Ledezma aan alle kanten voorbijgelopen worden, niet in de laatste plaats omdat de gelegenheidsrechtsback geen steun kreeg van zijn teamgenoten. “Daar zag je dus ook grote tactische fouten bij PSV. Bosz zei na afloop dat de rechtsback niet werd geholpen door medespelers. Maar Bakayoko heeft toch opdrachten? Of ben ik nou gek? Dan is Bosz toch de schuldige?”, zo vraagt Spaan zich af.

De opdracht voor Johan Bakayoko in Turijn had helemaal niet zo ‘moeilijk’ moeten zijn. “Hij krijgt voor de wedstrijd toch te horen dat hij die linksback een beetje in de gaten moet houden? Die heet Cambiaso, speelt voor het Italiaanse elftal, is levensgevaarlijk, komt buitenom en dan gaat die Yildiz naar binnen. Let je daar even op Bakayoko?! Maar Bakayoko had van allebei nog nooit gehoord”, zo verzucht Spaan, die Schouten niet zag doen wat hij had moeten doen. “Schouten hoort dan rugdekking aan zo’n back te geven, tenminste ik neem aan dat hij rechts op het middenveld stond. Maar misschien had hij helemaal geen opstelling en was hij toevallig in het veld beland, want hij had daar gewoon niks te zoeken.”

