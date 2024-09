'Haaland krijgt megacontract met topsalaris en Real Madrid-clausule'

Het ziet ernaar uit dat zijn contract bij Manchester City gaat verlengen. De spits kan met zijn nieuwe contract de bestbetaalde speler van de Premier League worden; volgens de geruchten zou hij circa 24 miljoen euro netto gaan verdienen. Het nieuwe contract zou ook een contractuele afkoopsom gaan bevatten die betaalbaar is.

Marca maakt zaterdag melding van de aanstaande contractverlenging van Haaland, wiens huidige verbintenis afloopt in de zomer van 2027. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen hij gaat bijtekenen. Wel zou hij er qua salaris dusdanig op vooruitgaan, dat hij ploeggenoot Kevin De Bruyne voorbij zou gaan als bestbetaalde speler van Engeland.

Hoewel Haaland met het nieuwe contract de intentie uitspreekt om voorlopig bij Manchester City te blijven, sluit hij de deur voor een transfer niet. Zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en zijn vader Alf-Inge Haaland vinden het belangrijk dat hij de vrijheid behoudt om over zijn eigen toekomst te kunnen beslissen en proberen daar met een afkoopclausule voor te zorgen.

'Afkoopsom Haaland is betaalbaar'

Soms nemen clubs astronomisch hoge afkoopsommen op waarvan ze weten dat ze normaliter nooit betaald zullen worden – dat gebeurt met name in Spanje – maar nu zou het gaan om een bedrag dat relatief betaalbaar is voor een club als Real Madrid. Door de komst van Kylian Mbappé zal Haaland voorlopig niet naar het Santiago Bernabéu gaan, maar Pimenta en Haaland senior willen de deur openhouden voor het geval de Madrileense club zich in de toekomst meldt.

“Het gevoel leeft in Madrid dat Haaland vroeg of laat voor Real Madrid zal spelen”, zo klinkt het. Pimenta werd in de afgelopen jaren geregeld gezien in de skybox van de voorzitter van Real Madrid en het contact tussen de partijen zou goed zijn.