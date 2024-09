Real Madrid-ster reageert verongelijkt na bekendmaking Ballon d'Or-kandidaten

lijkt niet te begrijpen dat hij buiten de top dertig is beland in de Ballon d’Or-verkiezing. De aanvaller van Real Madrid plaatst woensdagavond een lach-emoji op zijn Instagram Stories, samen met de nodige foto’s van zijn hoogtepunten in het afgelopen jaar.

Rodrygo plaatst foto's waarop hij te zien is met trofeeën van de Champions League, LaLiga en de Supercopa, die hij allemaal won met Real Madrid in 2024. Ook plaatst hij een foto van de viering van een van zijn vijf doelpunten in het afgelopen Champions League-seizoen.

De 23-jarige aanvaller zag wel liefst zeven ploeggenoten genomineerd worden. Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos, Vinícius Júnior, Dani Carvajal en Antonio Rüdiger werden allemaal beloond voor hun sterke afgelopen seizoen met Real Madrid; Kylian Mbappé is nieuw bij de ploeg na zijn transfer van Paris Saint-Germain en is ook genomineerd voor de prestigieuze award.

Misschien wel de meest opvallende afwezige bij de genomineerden is Lionel Messi, die de trofee vorig jaar nog won. Ook vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo zit niet bij de dertig kanshebbers. Het is voor het eerst sinds 2003 dat Messi en Ronaldo allebei niet genomineerd zijn.