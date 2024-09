Hans Kraay jr. spreekt meteen na Ajax - Besiktas zijn enorme verbazing uit: 'Jeetje, ongelooflijk!'

Hans Kraay junior heeft donderdagavond met grote verbazing zitten kijken naar Ajax. De ploeg van trainer Go Ahead Eagles maakte afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog een zeer povere indruk, maar was een paar dagen later op eigen veld veel en veel te sterk voor de topclub uit Turkije. Kraay jr. vraagt zich af hoe het mogelijk is dat het verschil tussen beide wedstrijden zó groot was.

Ajax boekte vorige week een 5-0 overwinning op Fortuna Sittard en hoopte die een paar dagen later op bezoek bij Go Ahead Eagles een passend vervolg te geven. Maar de Amsterdammers kwamen geen moment in de wedstrijd en mochten uiteindelijk hun handjes dichtknijpen met een punt, nadat de thuisploeg in de tweede helft de score had geopend en in de slotfase misschien wel een strafschop had moeten krijgen. Ajax had in de thuiswedstrijd tegen Besiktas wat recht te zetten en dat hadden de spelers uitstekend begrepen.

Ajax maakt uitstekende indruk

Farioli en zijn manschappen liepen over Besiktas heen en waren met vier doelpunten zelfs nog mild voor de formatie van coach Giovanni van Bronckhorst. “Jeetje, dat is echt ongelooflijk! Het lijkt wel alsof er gewoon negen andere spelers in die ploeg stonden”, zo sprak Kraay jr. donderdagavond na afloop van Ajax - Besiktas zijn verbazing uit in het programma Voetbalpraat op ESPN. De verslaggever wist niet wat hij zag. “Fris, fit, goed combinerend, snel opbouwend, onder druk zettend. Goede buitenspelers”, was hij lovend over het optreden van de Amsterdammers.

Kees Kwakman sluit zich aan bij zijn collega. “Er was geen dissonant volgens mij”, zo klonk het namens de oud-voetballer van onder meer FC Groningen en NAC Breda, waarna presentator Wouter Bouwman zei dat het toch ‘gek’ is dat Ajax na zijn bedroevend optreden bij Go Ahead Eagles opeens zó goed voor de dag kan komen tegen toch wel de nummer drie van Turkije, die in punten zelfs op gelijke hoogte staat met Fenerbahçe. “Ja, heel gek. Dat er dan zo’n groot verschil zit in vier dagen tijd. Zaterdag waren we natuurlijk kritisch en lieten we beelden zien dat Ajax helemaal niets creëerde. Maar ze hadden er vandaag nog wel een paar kunnen maken”, aldus Kwakman.

Besiktas valt vies tegen

Na zo’n wedstrijd vraagt men zich altijd af: was Ajax nou zo goed? Of Besiktas heel slecht? Ook bij Voetbalpraat zoomden de verslaggevers in op het optreden van Besiktas, dat eerder dit seizoen op overtuigende wijze de Turkse Supercup won (Galatasaray werd met 5-0 verslagen) en na vijf duels nog ongeslagen is in de Süper Lig. “We zijn natuurlijk vaak snel geneigd om te zeggen dat Besiktas slecht was. Uiteindelijk valt het altijd ook een beetje samen met elkaar. Als de ene ploeg heel goed is, dan ziet de andere er vaak wat slechter uit. Ook omdat we gewoon veel meer hadden verwacht van Besiktas”, zo vertelde Kwakman. “Als je kijkt naar de namen dan verwacht je in ieder geval een elftal dat op elkaar ingespeeld is en dat klopt. Ze probeerden wel op te bouwen van achteruit, maar Ajax gaf daar echt heel goed druk op. Ze dekten ook volledig één-op-één door volgens mij en daar had Besiktas totaal geen antwoord op.”

Ajax herstelde zich zodoende uitstekend van het puntenverlies bij Go Ahead Eagles, al zal zondag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk blijken of de ploeg van Farioli ook in de Eredivisie het beste uit zichzelf naar boven kan halen. Kraay jr. bleef na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA met één vraag zitten. “Ik kan me voorstellen dat de supporters nu euforisch zijn, maar dat je op de terugweg in je autootje denkt: zou onze grote vriend Farioli onze ploeg ook wat offensiever hebben kunnen laten spelen tegen Go Ahead Eagles? Want ik denk toch dat Besiktas betere spelers heeft dan Go Ahead Eagles”, zo klonk het.

