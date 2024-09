Hans Kraay junior weet wie zeker uit de basis van Oranje verdwijnt

Hans Kraay junior verwacht voorlopig niet meer terug in de basiself van het Nederlands elftal. De verdediger heeft zijn kansen verspeeld na mindere optredens tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland, denkt de analist van ESPN.

De Ligt kreeg dinsdagavond een basisplaats tegen Duitsland, maar kon zich niet herpakken na zijn teleurstellende wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Een foute inspeelpass van De Ligt leidde tot de 1-1 van Duitsland, waarna de Manchester United-verdediger in de pauze werd gewisseld door Ronald Koeman. Na afloop zei Koeman dat hij de verdediger ‘beschermde’ door hem te vervangen voor Jan Paul van Hecke in de pauze.

In oktober wachten uitwedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. Het moet volgens Kraay raar lopen, wil De Ligt dan weer in de basis staan. “Die is voorlopig even klaar. Hij is voorbijgestreefd door De Vrij, al was dat al zo. Als De Vrij fit was geweest, had hij deze twee wedstrijden gespeeld. Geertruida is op die plek ook goed, die kan alles.”

‘Jan Paul van Hecke speelde matig’

Over de vervanger van De Ligt is Kraay wat minder enthousiast. “Van Hecke kan het ook, al vond ik hem niet goed invallen. Ik vind hem bij Brighton heel overtuigend en met veel zelfvertrouwen opbouwen en spelen, maar vandaag vond ik het matig. Ik denk dat het een kwestie was van een beetje spanning."

