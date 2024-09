Hans Nijland ergert zich kapot: 'De waanzin ten top, ik had met de vuist op tafel geslagen'

Hans Nijland heeft zich geërgerd aan de zomerse transferperiode, die voor clubs in Nederland op 2 september afliep. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen, die eerder dit jaar naast het voorzitterschap van de KNVB greep, noemt het 'de waanzin ten top' dat er ver na de start van het Eredivisieseizoen nog spelers kunnen worden getransfereerd en stelt dat hij zelf met de vuist op tafel zou hebben geslagen bij UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin.

"Het is de waanzin ten top", schrijft Nijland in zijn column in het Dagblad van het Noorden. "De competitie was gestart, de eerste Europese wedstrijden waren gespeeld, maar er konden nog lange tijd spelers getransfereerd worden. Zo kon een team er op 2 september heel anders uitzien dan bij de start van de competitie", schetst de oud-clubbestuurder. "De seizoenkaarthouder en sponsor weet volstrekt niet waar-ie aan toe is", aldus Nijland.

Nijland deed in mei van dit jaar een gooi naar het voorzitterschap van de KNVB. De Groninger kreeg uiteindelijk twintig stemmen; omdat voormalig politiechef Frank Paauw er 31 kreeg (en de derde kandidaat Jeanet van der Laan zeven) greep hij echter naast de eervolle functie. Was hij het wél geworden, dan had Nijland zeker actie ondernomen richting de UEFA om iets te doen aan de huidige situatie op de transfermarkt.

"Ik ben helaas geen bondsvoorzitter geworden. Een gemiste kans voor het voetbal, want als ik de functie had bekleed, was ik de dialoog aangegaan met Aleksandr Ceferin, de baas van de UEFA, die overigens gelijkenissen heeft met een potentaat", schrijft Nijland - nooit wars van enige bravoure. "Ik had met de vuist op tafel geslagen en geëist dat de transferdeadline naar 1 augustus zou worden verplaatst." Overigens vreest Nijland dat het weinig uitgehaald zou hebben: "Al realiseer ik me dat Ceferin niet bovenmatig onder de indruk zal zijn van een boertje uit Groningen."

