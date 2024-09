Discussie over Ajax barst los: 'Dit is de emotie van een supporter, je hebt Bergwijn meer gratie gegeven!'

Danielle Kliwon vindt het nogal overdreven dat Henk Spaan na één basisplaats al niet meer aan de aftrap van een Ajax-wedstrijd wil zien verschijnen. Weghorst mocht afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor het eerst sinds zijn komst naar Amsterdam in de basis beginnen, maar maakte de hoge verwachtingen niet waar. Spaan is van mening dat Francesco Farioli de Oranje-international enkel als pinchhitter moet gebruiken, maar Kliwon vindt dat het op dit moment nog veel te vroeg is om dat te zeggen.

Als het aan Weghorst had gelegen, dan had hij vorige week woensdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard al zijn basisdebuut gemaakt. Farioli verklapte daags voor dat duel dat Brian Brobbey aan de aftrap zou verschijnen, maar de beresterke aanvaller kreeg op de training een tik en was daardoor helemaal niet inzetbaar. Weghorst stond al te trappelen, maar Farioli koos voor Chuba Akpom. Weghorst zou uiteindelijk als invaller debuteren in het wit-rood-wit en een paar dagen later wél aan de aftrap verschijnen.

Zijn optreden tegen Go Ahead Eagles was echter geen succes. Weghorst kwam niet in het spel voor. “Weghorst in de basis moeten we, dat is nu gebleken, mee ophouden. Alleen als breekijzer en dan niet langer dan zeven minuten graag”, zo zegt Spaan in de Hard Gras Podcast, nadat hij in zijn column voor Het Parool al met een duidelijke boodschap aan het adres van Farioli was gekomen. “Nee, ik overdrijf. Maar de eerste twee ballen die hij kreeg sprongen van zijn voeten. Dat is iets wat Brobbey niet overkomt.” Spaan krijgt vervolgens te horen dat Weghorst daarvoor ook niet naar Ajax is gekomen, maar daar kan hij zich niet in vinden. “Als jij een spits bent, je staat met je rug naar het doel van de tegenstander, klaar om de bal te krijgen en door te kaatsen, dan moet ‘ie niet van je voeten springen”, zo klinkt het.

Weghorst in een ander systeem bij Ajax?

Kliwon oppert voor een systeemwijziging bij Ajax om Weghorst tot zijn recht te laten komen. “Ik denk dat Weghorst wel echt een storende spits is. Die kun je goed naast je gebruiken als je bijvoorbeeld 4-4-2 zou gaan spelen. Maar als hij én moet storen én vervolgens de afmaker moet zijn; dat zijn twee rollen die je niet kunt verenigen, tenzij je een Karim Benzema bent ofzo”, zo zegt Kliwon. Spaan blijft echter bij zijn standpunt. “Wat mij betreft is het experiment… We hebben het waargenomen en afgelopen”, zegt Spaan. Kliwon kan haar oren niet geloven. “Het was één wedstrijd! Dat is veel te snel. Dit is de emotie van een supporter nu Henk. Je hebt Bergwijn meer gratie gegeven.”

Ajax telde in de zomer van 2022 een recordbedrag (31,25 miljoen euro) neer voor de komst van Steven Bergwijn. De aanvaller ging veelbelovend van start, maar deelde vervolgens vrolijk in de Amsterdamse malaise. Als aanvoerder kon hij zijn ploeg eveneens niet bij de hand nemen. Bergwijn vertrok begin deze maand naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië en zal dus niet met Weghorst gaan samenspelen bij Ajax. “Het is ook wel zielig voor Wout, want hij kreeg natuurlijk geen ballen”, zo is het laatste woord voor Spaan.

