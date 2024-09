Jan Boskamp: 'Wat een gelul! Zien jullie liever een dooie lul voor de camera?'

Jan Boskamp neemt in bescherming na diens uitlatingen tijdens de interlandperiode. De stevige kritiek die De Bruyne uitte op zijn ploeggenoten bij de nationale ploeg van België kan volgens Boskamp wel door de beugel.

De Bruyne zei na de 2-0 nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk dat meerdere spelers hun taken niet uitvoerden. "En dan kom je in de problemen, punt", legde hij uit. "Ik ga niet in de media zeggen wat beter moet. Ik heb in de rust mijn zegje gedaan en dat is meer dan voldoende. Het moet altijd beter. Als je de top niet aankunt, ben je niet goed genoeg. En dan moet je alles geven en zelfs dat wordt door sommigen niet gedaan."

In een interview met Het Belang van Limburg zegt Boskamp dat de uitspraken niets afdoen aan het aanvoerderschap van De Bruyne, dat ter discussie staat. "Wat is dat nou voor slap gelul? Omdat de Kev de ballen heeft om te zeggen waar het op staat, zou hij nu plots geen geschikte captain meer zijn?", vraagt de in België woonachtige Nederlander zich af.

"Zien ze dan liever een dooie lul voor de camera die helemaal niets zegt? Kevin nam tenminste zijn verantwoordelijkheid. Maakt dat van hem een slechte aanvoerder?", vervolgt Boskamp, die geen boodschap heeft aan de mensen die vinden dat De Bruyne zijn boodschap niet naar buiten toe had moeten verkondigen.

"Tijdens de rust had hij zich toch al eens kwaad gemaakt in de kleedkamer", stelt de oud-voetballer. "Als zijn woorden daar door niemand worden opgepikt, dan snap ik dat hij zich ook niet meer inhield voor de camera. Wat hebben jullie liever? Spelers die openlijk voor hun mening uitkomen? Of spelers die stiekem de media inlichten maar wel anoniem willen blijven? Want geloof me, die heb je er ook."

