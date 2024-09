Joël Veltman: ‘Ik wil er niet veel over zeggen, maar het is heel ver gegaan…’

is met een reactie gekomen op de ophef die rondom zijn persoon is ontstaan na de wedstrijd tussen Arsenal en Brighton & Hove Albion (1-1). De Nederlandse verdediger was de aanleiding voor de tweede gele en dus rode kaart van Arsenal-middenvelder . Het was voor 25-jarige Engelsman de eerste rode kaart in zijn carrière.

Veltman en Rice gingen bijna ter hoogte van de achterlijn een duel aan, waarna de Nederlander de vrije trap snel probeerde te nemen. Rice stak hier een stokje voor en tikte de bal weg net op het moment dat Veltman de bal wilde trappen. Scheidsrechter Chris Kavanagh was onverbiddelijk en toonde de tweede gele kaart aan Rice, waardoor hij kon inrukken.

De Nederlander ontving vervolgens flink wat kritiek in Engeland, onder meer van de Engelse analisten. Zo was voormalig spits Peter Crouch van mening dat Veltman de scheidsrechter bespeelde, terwijl oud-voetballer Ally McCoist vond dat Veltman had moeten worden weggestuurd. Zijn vrouw Naomi Veltman haalde vervolgens op social media uit naar de analisten.

Nu komt Veltman voor de camera van Sky Sports voor het eerst zelf met een reactie. “Ik vind dat het heel ver is gegaan, met de commentaren op social media. We leven nu toe naar een nieuwe wedstrijd, dus ik wil er niet al te veel over zeggen. Het enige wat ik er nu nog over kwijt kan, is dat ik Rice niet wilde schoppen. Toen hij de bal wegtikte, tikte ik hem aan. Ik vind dat alles nogal hard is geweest. Als je mijn reactie terugkijkt, zie je ook dat ik de scheidsrechter niet vraag om een tweede gele kaart."

Rice verrast Veltman met reactie

Volgens Veltman reageerde Rice uiteindelijk wel volwassen op het incident tijdens de wedstrijd. “Dat verraste mij persoonlijk wel. Rice zei: ik had die bal niet weg hoeven tikken, ik zou het beter moeten weten. Daarmee toont hij erg veel karakter." Het scheidsrechterspanel trok diezelfde conclusie. Volgens de arbitrage-experts van de Premier League toonden de beelden aan dat de actie van Rice opzettelijk was.

Rice mist derby tegen Tottenham Hotspur

Doordat het een tweede gele kaart van Rice betrof, had Arsenal niet de mogelijkheid om tegen de beslissing van Kavanagh in beroep te gaan. Door een automatische schorsing van één wedstrijd zal Rice de North London Derby tegen Tottenham Hotspur aan zich voorbij moeten laten gaan. Dit duel wordt zondagmiddag om 15.00 uur afgetrapt in het Tottenham Hotspur Stadium.

