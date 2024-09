Johan Derksen belandt in mortuarium: '20.000 euro voor gekregen'

Johan Derksen heeft een bijrol in de film Opa Cor, die volgende maand in première gaat. Het boegbeeld van Vandaag Inside speelt in een scène waarin hij in een mortuarium ligt: zijn personage is overleden. Martin van Waardenberg, als acteur en regisseur betrokken bij de film, vertelt bij Vandaag Inside hoe de opnames met Derksen verliepen.

In het praatprogramma werden foto’s getoond van Derksen in het mortuarium in Capelle aan den IJssel. De opnames begonnen iets later dan gepland. “Hij was te laat”, zegt Van Waardenberg lachend. Derksen antwoordt: “Ik was verdwaald, maar iedereen verdwaalt in Capelle.”

Van Waardenberg vertelt daarna over de opnames. “Hij kwam binnen, we groetten elkaar, en hij vroeg wat hij moest doen. Ik zei: ‘Kom maar mee, ik leg het je uit.’ Het was in een mortuarium. We liepen naar de koelcel. Ik zei: ‘Johan, daar ga je dalijk in. Nog even de broek uit en het overhemd uit en dan leggen we je op zo’n metalen plaat en schuiven we je naar binnen. Als we ‘actie’ zeggen, word je eruit getrokken.”

Derksen grapt: “Ze hebben me anderhalf uur laten liggen.” Van Waardenberg was verrast dat Derksen de opnames afmaakte. “Ik denk: die stapt in de auto en gaat terug naar Grolloo. Maar hij deed het! Het acteren deed hij perfect. Echt fantastisch. Hij mocht niet bewegen en niet ademen. Hij moest doodstil blijven liggen.”

Derksen vertelt later in de uitzending lachend dat hij 20.000 euro heeft ontvangen voor de klus. Vermoedelijk gaat het om een grap. Van Waardenberg geeft namelijk aan dat de film met een klein budget is gemaakt en dat de opbrengsten grotendeels terechtkomen bij het Sophia‎ Kinderziekenhuis.

