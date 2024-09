Kees Jansma (77) duikt plots op als interim-trainer op amateurvelden

Voormalig perschef van het Nederlands elftal Kees Jansma fungeert ‘al enige tijd’ als interim-hoofdcoach van het derde seniorenelftal van FC Driebergen. De 77-jarige oud-analist traint daar het team van zijn zoon Sander, zo vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Jansma is een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek. De inmiddels 77-jarige man werkte jarenlang als presentator en commentator en maakte programma’s als Studio Sport en Voetbal International groot. Daarnaast fungeerde Jansma als perschef van het Nederlands elftal, in de periode tussen 2004 en 2014. Jansma is op dit moment teammanager van Curaçao.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kees Jansma komt live op televisie met opvallende uitspraak over Frenkie de Jong

Sinds kort is Jansma verantwoordelijk voor FC Driebergen 3. “Ik heb als trainer meteen drie regels ingesteld”, begint Jansma. “De vriendinnen van de spelers mogen tijdens wedstrijden niet meer in de dug-out zitten. Ik wil geen sigaretten rokende reserves meer zien. En de jongens dienen een half uur voor de aftrap aanwezig te zijn”, gaat hij verder.

“Geen enkele regel wordt tot dusver nageleefd”, sluit hij af met een knipoog. Jansma is de laatste tijd niet veel meer te zien op televisie. In het interview met het AD legt de voormalig perschef van Oranje uit waarom dit het geval is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kijkcijfers Vandaag Inside hollen achteruit, gaat talkshow ten onder aan navelstaarderij?

De kijkcijfers van Vandaag Inside blijven behoorlijk achter bij die van een jaar geleden, zo meldt Tina Nijkamp.