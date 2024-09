KNVB denkt aan afschaffing van buitenspelregel in amateurvoetbal

De KNVB denkt eraan om de buitenspelregel op termijn af te schaffen in delen van het amateurvoetbal. De bond ziet dat de (toepassing van de) buitenspelregel tot agressie op de velden kan leiden.

Wedstrijden ontsporen soms door onenigheid over de buitenspelregel. Als spelers zich storen aan een grensrechter, die in hun ogen de thuisploeg voortdurend bevoordeelt, kan de vlam in de pan slaan. Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee speelt dan ook met het idee om buitenspel af te schaffen op de lagere niveaus, waar clubmensen de arbitrage vormen (in plaats van KNVB-scheidsrechters).

“Absoluut, ik sluit niet uit dat dat in de toekomst eens gaat gebeuren. Het is niet iets voor de korte termijn. Dat heeft ook met draagvlak te maken. Spelregels wijzigen in het voetbal is lastig”, wordt Van der Zee geciteerd door het Algemeen Dagblad. Om eraan toe te voegen: “Ik sluit niet uit dat we ooit stoppen met assistent-scheidsrechters.”

Meer incidenten in amateurvoetbal

Woensdag bleek uit nieuwe cijfers van de KNVB dat het aantal wanordelijkheden en incidenten in het amateurvoetbal afgelopen seizoen is toegenomen. Van de 779.171 gespeelde wedstrijden werden er afgelopen seizoen 1864 gestaakt, een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor, toen het ging om 1678 gestaakte wedstrijden. Ook het aantal tuchtzaken nam toe met 11 procent (3501, tegenover 3157 in het seizoen 2022/23).

