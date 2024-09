KNVB krijgt er flink van langs na lichtshow: ‘Dit zijn gewoon zware aanstekers’

De lichtshow voorafgaand aan de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Bosnië en Herzegovina kan op flinke kritiek rekenen aan tafel bij Studio Voetbal. Zo is Theo Janssen van mening dat dit niet bij het voetbal hoort, terwijl Rafael van der Vaart het gek vindt dat supporters dingen krijgen waarmee gegooid kan worden.

“Wat je nu ziet is dat de KNVB armbandjes heeft verspreid voor de wedstrijd”, leidt presentator Gert van ’t Hof het onderwerp in. “Die waren geprogrammeerd voor een lichtshow. Iedereen in het stadion had zo’n bandje. Nog even los van het feit dat dit Made in China is en dat het een enorme plasticberg is. Wat gebeurt er tijdens de wedstrijd bij een doelpunt, maar ook door de fans van Bosnië en Herzegovina als het ze even niet aanstond. Dit werd gewoon keihard richting het veld gegooid. Ik heb me hier enorm over verbaasd.”

Janssen is ook geen voorstander van dit soort lichtshows bij het voetbal. “Je ziet het in de muziek best wel veel. Ik ben bij een concert geweest van Coldplay, daar werden die dingen ook uitgedeeld. Ik moet zeggen: daar werd er niet mee gegooid en het bracht wel heel veel sfeer.”

Volgens de oud-voetballer ga je alleen naar het voetbal voor het voetbal. “Niet voor een lichtshow of voor muziek voor de wedstrijd. Je gaat voor de wedstrijd. Dus alles voor en na zo’n wedstrijd hoeft van mij allemaal niet”, is hij kritisch.

Van der Vaart verbaast zich erover dat deze dingen zijn uitgedeeld voorafgaand aan de wedstrijd. “ “Het is natuurlijk best wel gek. We hebben het er altijd over dat supporters gooien van alles. Dan gaan we ook nog supporters iets geven om mee te gooien”, aldus de oud-voetballer, die bijval krijgt van Van ’t Hof. “Dit zijn gewoon zware aanstekers eigenlijk. Ik zag op enig moment een jongetje op de tribune zitten die naar de EHBO moest worden gebracht omdat hij zo’n ding op zijn gezicht had gekregen.

KNVB reageert op bandjes

De NOS heeft navraag gedaan bij de KNVB over de bandjes. "Dat er met de bandjes gegooid werd, ook op het veld, is iets wat niet te voorkomen is. Ook voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland zullen de bandjes uitgedeeld worden. En in het kader van de duurzaamheid moeten de armbandjes dinsdag ook weer ingeleverd worden", aldus de voetbalbond.