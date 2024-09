Koeman vlak voor de aftrap: 'Ik weet niet waar je nou naar op zoek bent'

Ronald Koeman en Jeroen Stekelenburg raakten dinsdagavond voorafgaand aan Nederland – Duitsland verzeild in een discussie over de staat van dienst van Oranje tegen toplanden. De bondscoach had het idee dat de NOS-journalist ‘ergens naar op zoek was’.

Stekelenburg vroeg aan Koeman hoe het goede optreden tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) een goed vervolg kon krijgen tegen Duitsland. De bondscoach antwoordde door te zeggen dat de verhoudingen op het veld dichter bij elkaar zullen liggen. “Het moet geen eigen leven gaan leiden dat we niet kunnen winnen van dit soort landen, want dat zit ook heel dicht bij elkaar”, zei Koeman. “Het gaat om momenten. In het verleden hebben wij meer van Duitsland gewonnen dan andersom, maar de laatste keer verloren we daar. Het zit altijd heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk zijn kleine details beslissend.”

Stekelenburg concludeerde vervolgens dat de ‘toplandobsessie’ niet aan Koeman besteed is. “Nee, wij halen de halve finale van het EK, zij niet.” Stekelenburg reageerde door te zeggen dat Oranje op het EK niet van een topland won. Koeman antwoordde: “Ik weet niet waar je nou naar op zoek bent. Ik weet nu al wat er na afloop als eerste gaat gebeuren als we niet hebben gewonnen. Dan krijg je dat verhaal.”

Stekelenburg zei dat hij nergens naar op zoek was. “Maar jij begon erover”, aldus de journalist. Koeman: “Jij begint erover dat wij eindelijk tegen een topland iets moeten laten zien.” Zo formuleerde Stekelenburg dat overigens niet, maar zo werd het schijnbaar dus wel geïnterpreteerd door Koeman. Presentator Gert van 't Hof zei na het interview dat Koeman 'een beetje stekelig' overkwam.

