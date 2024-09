Rick Karsdorp geeft na PSV-debuut eerlijk antwoord op vraag over Feyenoord: 'Nee'

Feyenoord heeft afgelopen transferzomer geen poging ondernomen om verloren zoon terug te halen naar De Kuip. Dat zegt de 29-jarige rechtsback zondagavond voor de camera's van ESPN, nadat hij in het uitduel bij Fortuna Sittard (1-3 winst) zijn eerste speelminuten voor PSV heeft gemaakt.

Karsdorp brak in Rotterdam-Zuid door in het betaald voetbal en verdiende er in de zomer van 2017 een fraaie transfer naar de Italiaanse grootmacht AS Roma. Het seizoen 2019/20 bracht hij op huurbasis nog wel door bij Feyenoord, maar daarna keerde hij terug bij zijn Romeinse werkgever, die hij afgelopen zomer echter verliet. Club en speler waren dusdanig op elkaar uitgekeken dat Roma besloot het nog één jaar doorlopende contract van Karsdorp te verscheuren.

Al snel klonken her en der geluiden dat Feyenoord toe zou moeten slaan en de verdediger andermaal terug had moeten halen, maar het was uiteindelijk PSV dat doorpakte en Karsdorp transfervrij inlijfde. Zondag was het moment daar dat hij zijn eerste minuten in het rood en wit van de Eindhovenaren maakte. Na 65 minuten spelen loste Karsdorp ploeggenoot Mauro Júnior af, bij een tussenstand van 1-1. PSV zou vervolgens alsnog een 1-3 overwinning grijpen en is daardoor na zes speelronden nog altijd foutloos koploper in de Eredivisie.

Hans Kraay junior vraagt Karsdorp na zijn debuut op de man af of Feyenoord deze zomer nog interesse in hem heeft getoond: "Nee", luidt het korte en duidelijke antwoord. "Iedereen weet dat ik een Feyenoorder ben. Er is vorig jaar contact geweest, er is twee jaar geleden contact geweest. Uiteindelijk bleef ik bij Roma. Nu kwam PSV en was mijn keuze vrij snel gemaakt. Kampioen van Nederland vorig jaar", legt Karsdorp uit.

Rick Karsdorp blikt nog even terug op de ruzie met Mourinho.



"Dat laat ik aan anderen over. Maar het lag in ieder geval niet aan mij" — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2024

