Kwakman vol bewondering: ‘Hij is het pareltje uit het rechterrijtje van de Eredivisie’

Kees Kwakman is zeer te spreken over PEC Zwolle-aanvaller . De linksbuiten, die dit seizoen andermaal wordt gehuurd van Lommel SK, is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen en had zondagmiddag een groot aandeel in de eerste zege van de Zwollenaren, tegen Heracles Almelo.

Krastev, die eerder dit seizoen tegen Feyenoord al een fraaie eerste treffer maakte, stond aan de basis bij de 1-0 van Dylan Vente. De behendige speler glipte door de verdediging van Heracles en nam Fabian de Keijzer onder vuur. Zijn slappe schot werd aangeraakt en belandde daardoor voor de voeten van Vente, die voor een leeg doel kon scoren.

In de laatste minuten zorgde Krastev hoogstpersoonlijk voor het slotakkoord. Bij Dit was het Weekend van ESPN roept Kwakman de aanvaller uit tot speler van de week. “Ik trek het ook wat breder, want PEC heeft de eerste punten en dat vind ik leuk voor Johnny Jansen, die het niet makkelijk heeft met een uitgeklede selectie en al dat gedoe rondom de club. PEC probeert leuk voetbal te spelen en dat lukt ze ook aardig, dus Krastev is het pareltje van het rechterrijtje”, zegt de oud-verdediger.

Eerder in de uitzending bejubelde Kwakman Krastev al. “Een leuke speler, die vaker voorbijkomt bij ons. Hij is gewoon een blikvanger. Balvast en behendig en hij creëert veel kansen. Een leuke speler. Aan de bal heb je wat aan hem, maar zonder ook. Hij heeft na Anouar El Azzouzi de meeste balveroveringen bij PEC”, analyseert Kwakman.

