Milan van Dongen staat op en zet Kenneth Pérez in het zonnetje

Kenneth Pérez is tijdens de uitzending van Dit Was Het Weekend op ESPN in het zonnetje gezet door presentator Milan van Dongen. De ESPN-analist is afgelopen donderdag vijftig jaar geworden en dat kon zijn werkgever natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Samen met Kees Kwakman hebben Van Dongen en Pérez het over de ‘Man van het Weekend’, waarbij Pérez gaat voor Koki Ogawa van NEC en Kwakman voor Filip Krastev van PEC Zwolle. Het verlossende woord is aan Van Dongen, die uiteindelijk de kant van Pérez kiest.

“In de week dat Kenneth vijftig is geworden moet het natuurlijk wel dat Ogawa de man van het weekend is geworden. Ja vijftig jaar Kenneth”, aldus Van Dongen. Vervolgens stond de presentator op om wat op te halen en kwam hij met champagne aanlopen. Daarnaast kreeg Pérez een grote slagroomtaart van de mensen achter de schermen. “Dankjewel allemaal”, reageert een dankbare Pérez.

Filmpje met hoogtepunten Pérez

Vervolgens wordt er speciaal voor de verjaardag van Pérez een filmpje ingestart met de mooiste doelpunten die hij heeft gemaakt per club. “Kenneth door de jaren heen. Proost”, vervolgt Van Dongen na het filmpje, waarna hij de taart ook nog even aanhaalt. “Mooie taart hè met de commercial in het midden. Een vrolijke Kenneth. Nu is het genoeg.” Pérez is het daarmee eens. “Ik denk ook wel dat het nu wel genoeg is geweest. Ik waardeer het zeer, maar nu is het wel genoeg”

